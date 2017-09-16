دُبی گزینه اول پرسپولیس برای میزبانی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس، شهر دبی امارات را به عنوان میزبان بازی با الهلال عربستان انتخاب کرده است. آنها درخواست خود را به کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ارائه داده اند و منتظرند تا مسئولان فدراسیون فوتبال امارات به این درخواست پاسخ بدهند.

پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس ضمن تایید این خبر گفت:قرار است بلافاصله پس از تایید مسئولان اماراتی، باشگاه پرسپولیس محل بازی را اعلام کند. اولویت با حضور در دبی است و اگر این اتفاق، محقق نشود به گزینه هایی نظیر مسقط عمان فکر خواهیم کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس بازی رفت خود مقابل الهلال عربستان را روز چهارم مهرماه به عنوان میهمان برگزار می کند و روز ۲۵ مهر در دیدار برگشت، میزبان خواهد بود.