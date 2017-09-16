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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۵

رئیس پلیس راهور یزد خبر داد:

کاهش تصادفات فوتی یزد به دنبال اجرای طرح‌های ترافیکی

کاهش تصادفات فوتی یزد به دنبال اجرای طرح‌های ترافیکی

یزد- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یزد با اشاره به لزوم ارتقای فرهنگ رانندگی در بین مردم گفت: اجرای طرح‌های ترافیکی در کاهش تصادفات فوتی موثر بوده است.

سرهنگ منصور جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار تصادفات فوتی در یزد با کاهش چشمگیری همراه بوده است، اظهار داشت: اجرای طرح های ترافیکی در سطح شهر و برخی اقدامات دیگر از جمله بهبود زیرساخت های رانندگی موجب کاهش تصادفات فوتی شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات در سطح شهر و تلفات ناشی از آن به موتور سواران و نوجوانان مربوط می شود، ادامه داد: متاسفانه در عمده تصادفات شهری، در یک سوی حادثه موتور سوارانی قرار دارند که به نوعی قانون گریزی کرده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یزد با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ رانندگی مردم یزد عنوان کرد: بخش اعظمی از موتورسواران یزدی از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و حتی گواهینامه رانندگی نیز ندارند اما به استفاده از این وسیله نقلیه مبادرت می ورزند.

وی با بیان اینکه موتورسواران در رده سنی ۱۵ تا ۳۰ سال و عابران پیاده در رده سنی ۸۵ تا ۹۰ سال بیشترین آمار فوتی ‌های تصادفات استان یزد را به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: پلیس راهور اقدامات آموزشی متعددی در راستای کاهش آمار تصادفات فوتی داشته است که تا حد زیادی موثر بوده و این آموزش ها و اقدامات تداوم خواهد داشت.

جمشیدی با اشاره به اینکه استان یزد در نخستین سال های دهه ۹۰ به لحاظ تصادفات فوتی در صدر کشور قرار داشت، افزود: خوشبختانه با مجموعه اقدامات انجام شده این جایگاه تغییر یافت و سال به سال آمار فوتی‌ های تصادفات یزد کاهش پیدا کرد.

وی از راکبان موتورسیکلت خواست تا با رعایت قوانین و مقررات و تردد با سرعت مطمئن در سطح معابر همچنین استفاده از کلاه ایمنی در حین رانندگی، از بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیر، پیشگیری کنند.

کد مطلب 4088208

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