سرهنگ منصور جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آمار تصادفات فوتی در یزد با کاهش چشمگیری همراه بوده است، اظهار داشت: اجرای طرح های ترافیکی در سطح شهر و برخی اقدامات دیگر از جمله بهبود زیرساخت های رانندگی موجب کاهش تصادفات فوتی شده است.

وی با بیان اینکه بیشترین تصادفات در سطح شهر و تلفات ناشی از آن به موتور سواران و نوجوانان مربوط می شود، ادامه داد: متاسفانه در عمده تصادفات شهری، در یک سوی حادثه موتور سوارانی قرار دارند که به نوعی قانون گریزی کرده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی یزد با تاکید بر لزوم ارتقای فرهنگ رانندگی مردم یزد عنوان کرد: بخش اعظمی از موتورسواران یزدی از کلاه ایمنی استفاده نمی کنند و حتی گواهینامه رانندگی نیز ندارند اما به استفاده از این وسیله نقلیه مبادرت می ورزند.

وی با بیان اینکه موتورسواران در رده سنی ۱۵ تا ۳۰ سال و عابران پیاده در رده سنی ۸۵ تا ۹۰ سال بیشترین آمار فوتی ‌های تصادفات استان یزد را به خود اختصاص داده اند، تصریح کرد: پلیس راهور اقدامات آموزشی متعددی در راستای کاهش آمار تصادفات فوتی داشته است که تا حد زیادی موثر بوده و این آموزش ها و اقدامات تداوم خواهد داشت.

جمشیدی با اشاره به اینکه استان یزد در نخستین سال های دهه ۹۰ به لحاظ تصادفات فوتی در صدر کشور قرار داشت، افزود: خوشبختانه با مجموعه اقدامات انجام شده این جایگاه تغییر یافت و سال به سال آمار فوتی‌ های تصادفات یزد کاهش پیدا کرد.

وی از راکبان موتورسیکلت خواست تا با رعایت قوانین و مقررات و تردد با سرعت مطمئن در سطح معابر همچنین استفاده از کلاه ایمنی در حین رانندگی، از بروز حوادث ناگوار و جبران ناپذیر، پیشگیری کنند.