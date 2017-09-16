به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا معماریان رئیس مرکز مطالعات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح با بیان آنکه مرحله نخست تهیه نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی برای تمام مناطق شهر تهران به اتمام رسیده است، روند تکمیل اطلاعات این اسناد را پروژه ای مستمر توصیف و اضافه کرد: با افزایش داده های نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی شهر تهران، می توان انتظار داشت نسخه های جدید و کامل این نقشه ها طی سال های آینده عرضه شود.

وی با تاکید بر نقش مهم نقشه‌های پهنه‌بندی ژئوتکنیکی در افزایش اطلاعات اولیه پروژه های زیرسطحی و ارزیابی بهتر پدیده های احتمالی ژئوتکنیکی، تلاش برای تکمیل هرچه بیشتر این نقشه ها را ضروری دانست و یادآور شد: ارتقا اطلاعات مربوط به نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی، سطوح کلان کاربردی آن را گسترش خواهد داد؛ امری که البته نیازمند مشارکت تمام نهادهای ذی نفع در این زمینه است.

نقشه های پهنه بندی ژئوتکنیکی حاوی اطلاعات مربوط به جانمایی گمانه‌ها، ضخامت خاک دستی، نوع بستر زمین طبق آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰، توزیع خاک، تراز آب‌های زیرسطحی، اطلاعات آزمایش‌های نفوذ استاندارد و دانسیته بوده و می‌تواند دورنمایی از وضعیت ژئوتکنیک خاک محل پروژه ارائه دهد. این اطلاعات به منظور پیشنهاد متناسب کاربری‌های شهری و همچنین حجم و نوع عملیات ژئوتکنیکی مورد نیاز جهت مطالعات دقیق‌تر ساختگاه، ضروری است.