ادعا نداریم طرح تحول سلامت بی نقص است/گلایه از بیمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی در مراسم تودیع و معارفه معاونین جدید و قدیم درمان وزارت بهداشت، اظهارداشت: در مسیر اجرای طرح تحول سلامت فوق العاده ایام پرتلاشی را سپری نموده ایم و به دلیل دشواری کار گویا یک عمر گذشته است.

وی با عنوان این مطلب که تمام افتخارات طرح تحول سلامت متعلق به مردم است، ادامه داد: اقدامات طرح تحول سلامت در چهار فصل خدمت نام گذاری نموده ام.

آقاجانی افزود: فصل اول، فصل برنامه های هفتگانه که همگی از آن آگاه هستید و توانست رضایت مردم را سبب شود. فصل دوم؛ فصل توسعه زیرساخت های درمانی شامل پلی کلینیک ها، اورژانس، بخش های مراقبت ویژه، بلوک های زایمانی، تخت های روانپزشکی، تخت های مسمومیت، سوختگی، تجهیزات بیمارستانی و بیمارستان های جدید است.

وی ادامه داد: فصل سوم؛ فصل مدیریت درمان بیماری ها شامل بیماری های قلبی، مغزی، ناباروی و سرطان و فصل چهارم، شامل تحولات ساختاری است از جمله بازنگری کتاب ارزش نسبی خدمات که بعد از ۲۰ سال صورت گرفت و سه بار ویرایش آن صورت پذیرفت.

آقاجانی گفت: طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد برای ارتقا بهره وری، طرح عامل سوم، صدور پروانه های، اعتباربخشی بیمارستان، توانمندسازی مدیران، گردشگری سلامت، تدوین راهنماهای بالینی، برقراری نظام ارجاع از بستر الکترونیک و آخرین مورد سند درمان ۱۴۰۴ است.

وی افزود: سرعت تحولات بالا بوده و شاید چاره ای نبوده چون پنجره ای باز گردیده و همه تلاش ها صورت پذیرفته که دولت و ملت از خدمات برخوردار گردند یکی از دلایل انتقادات بر این طرح این است که بعضی از افراد با عمق طرح آشنا نیستند و بسیار سطحی برخورد نموده اند. در این زمینه باید بیشتر اطلاع رسانی شود و استادان و کارشناسان مطالب را بیشتر مطرح نمایند.

معاون درمان وزارت بهداشت دولت یازدهم، گفت: بیشتر نقاط ضعفی که به طرح نسبت می دهند، مربوط به شرکای طرح است. اگر تامین اجتماعی سهم بیمه هایی که از کارفرما و کارگر دریافت می نمایند به پرداخت مطالبات اختصاص دهد مشکلی در تامین مالی طرح ایجاد نمی گردد.

وی افزود: ادعایی وجود ندارد که کار بی نقص صورت گرفته است قطعا کاستی ها وجود دارد اما می توان ادعا نمود که تمام تلاش ها صورت گرفته است و همگی به اندازه بضاعت برای رفاه، سلامت و آمرامش مردم تلاش نموده اند.

آقاجانی گفت: امیدوارم که مشکلات بیمارستان ها حل شود و طرح با قوت ادامه یابد.