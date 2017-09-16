  1. استانها
  2. کرمان
۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک کرمان:

۲۰ مجوز ایستگاه برپایی جشن عاطفه ها در کرمان صادر شد

۲۰ مجوز ایستگاه برپایی جشن عاطفه ها در کرمان صادر شد

کرمان - مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمان از صدور بیش از ۲۰ مجوز ایستگاه برای جمع آوری کمک های مردمی برای برپایی جشن عاطفه ها به کمیته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این سازمان طی هفته گذشته، اظهار کرد: طراحی و نورپردازی پایه چراغ های سیستم فرماندهی تقاطع ها با نصب و راه اندازی نوارهای smd، اصلاح و تعویض تابلوهای ترافیکی معیوب و ضربه خورده سطح شهر و اصلاح چند تابلو راهنمای مسیر که در اثر برخورد خودروها معیوب شده بودند، از جمله اقدامات این سازمان می باشد.

وی از تکمیل طرح انتهای خیابان اقبال برای دوطرفه کردن مسیر خبر داد و افزود: همچنین اجرای طرح ترافیکی میدان آزادی به منظور ایجاد ایستگاه اتوبوس در محدوده میدان از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این سازمان است.

کد مطلب 4088218

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها