۲۰ مجوز ایستگاه برپایی جشن عاطفه ها در کرمان صادر شد

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات این سازمان طی هفته گذشته، اظهار کرد: طراحی و نورپردازی پایه چراغ های سیستم فرماندهی تقاطع ها با نصب و راه اندازی نوارهای smd، اصلاح و تعویض تابلوهای ترافیکی معیوب و ضربه خورده سطح شهر و اصلاح چند تابلو راهنمای مسیر که در اثر برخورد خودروها معیوب شده بودند، از جمله اقدامات این سازمان می باشد.

وی از تکمیل طرح انتهای خیابان اقبال برای دوطرفه کردن مسیر خبر داد و افزود: همچنین اجرای طرح ترافیکی میدان آزادی به منظور ایجاد ایستگاه اتوبوس در محدوده میدان از دیگر اقدامات انجام شده از سوی این سازمان است.