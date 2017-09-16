«روح الله عرب» فرمانده سپاه ناحیه دماوند شد

به گزارش خبرنگار مهر، «روح الله عرب» ، صبح شنبه در طی مراسمی که با حضور سردار علی نصیری، فرمانده سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، حجت الاسلام و المسلمین حمید آقایی، معاون هماهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد، ناصر محمودی فر، فرماندار دماوند و جمعی از مسئولین شهرستان دماوند برگزار شد، به عنوان فرمانده سپاه ناحیه دماوند معرفی و از تلاش های مهدی شیرازی، فرمانده سابق سپاه ناحیه دماوند تقدیر شد.

فرمانده سابق سپاه ناحیه دماوند، در این مراسم طی سخنانی، ضمن بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در سپاه ناحیه دماوند گفت: همه ما موظف هستیم در جایگاه خود در حد توان تلاش کرده و خدمتگزار باشیم.

مهدی شیرازی با اشاره به این که در آستانه هفته دفاع مقدس قرار داریم، اضافه کرد: امروز شهدای مدافع حرم راه شهدای دفاع مقدس را ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، عرب، پیش از این به عنوان جانشین فرمانده سپاه ناحیه فیروزکوه فعالیت داشت.

سپاه سیدالشهدا(ع) استان تهران، فرماندهی نواحی سپاه در شهرستان های استان تهران را بر عهده دارد.