مقابله با قمه زنی و حرکات و بدعت های انحرافی در ایام عزاداری محرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور،حجت الاسلام والمسلمین حسن مظفری دادستان زنجان گفت:متاسفانه بعضا مشاهده می شود که برخی افراد با حرکات غیر متعارف خود از جمله قمه زنی علاوه بر اینکه اعتبار و حیثیت مکتب تشیع را زیر سوال می برند،آن را به دستاویزی برای بهره برداری های منفی معاندان نظام و خشن جلوه دادن مکتب تشیع تبدیل می کنند.

وی افزود:مسائلی از قبیل قمه زنی،بازی با آبروی شیعه و مخالف شئون اسلام و نوع عزاداری شهادت سیدالشهدا ( ع ) است و بر قباحت و کراهت آن بارها از سوی مراجع عظام و علمای دینی تاکید شده و مقام معظم رهبری نیز صراحتا آن را نهی کرده اند.

دادستان زنجان تاکید کرد:مردم شریف استان زنجان و عزاداران شریف حسینی یقینا خود از ناهیان بروز هرگونه منکر و رفتار بدعت گونه و انحراف آمیز خواهند بود و با این حال چنانچه به هنگام برخورد با چنین حرکاتی تذکر لسانی و نهی آنان موثر واقع نشد مراتب را به مراجع انتظامی جهت پیگیری قانونی اطلاع دهند.