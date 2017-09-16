کشف ۷۴ کیلوگرم موادمخدر در استان کرمانشاه/دستگیری ۲ قاچاقچی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا مرزبانی امروز شنبه در جمع خبرنگاران از کشف محموله ۷۴ کیلویی تریاک خبر داد و گفت: : مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان به دنبال دریافت اطلاعات مردمی مبنی بر فعالیت یک باند حرفه ای قاچاق موادمخدر، موضوع را مورد بررسی قرار دادند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی گسترده مشخص شد دو فرد قاچاقچی در زمینه تهیه و حمل مواد مخدر از استان های جنوبی کشور به استان کرمانشاه فعالیت دارند، لذا عوامل اداره عملیات ویژه این پلیس با تعقیب و مراقبت های ویژه، زمان انتقال محموله را شناسایی کردند.

این مقام انتظامی ادامه داد: سه اکیپ از ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر با هماهنگی مقام قضائی به مبادی ورودی شهر کرمانشاه اعزام و مستقر شدند که در نهایت کامیون مذکور وارد حوزه استحفاظی استان شده و در عملیاتی ضربتی متوقف گردید.

سرهنگ مرزبانی با اشاره به دستگیری دو متهم غیر بومی در این ارتباط، گفت: در بازرسی به عمل آمده از خودرو مقدار ۷۴ کیلو و ۴۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک با لفافه که در کارتون های حاوی سینک توالت جاسازی شده بود، کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: افراد دستگیر شده پس از تکمیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.