به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که در مرکز همایش های پژوهشگاه نفت برگزار شد، گفت: برای قشر بازنشسته فقط مساله مالی و حقوق مطرح نیست و نیاز داریم فرهنگ استفاده از بازنشسته و شان و منزلت و نقش او در اداره کشور را نهادینه و پایه ریزی کنیم.

وی افزود: وقتی صحبت از صندوق های بازنشستگی می‌شود، گویی اینها فقط صندوق های کارپردازی هستند در حالی که تلاش کردم در چندسال اخیر این موضوع را نهادینه کنم که صندوق ها محل زندگی اجتماعی بازنشستگان هستند و باید روزنی ایجاد کنیم تا بازنشسته ها مسیر زندگی اجتماعی و فرخنگی خود را ادامه دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ظرفیت های فوق العاده ای در بازنشستگان وجود دارد و می توانیم ۱۰تا ۱۵ درصد رشد کشور را از طریق بازنشستگان دنبال کنیم.

وی افزود: ۷۰درصد بازنشستگان ما سالمند محسوب نمیشوند و میانگین ورود به سن بازنشستگی در برخی صندوق ها ۴۸ سال است.

به گفته ربیعی ۳۰ میلیون سالمند در سال های نه چندان دور خواهیم داشت و نیاز است سیاست های مناسبی را اتخاذ کنیم

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حال حاضر صندوق ها با مشکلاتی مواجه هستند و من معتقدم پاک کردن صورت مساله و ندیدن مشکلات باعث شده قدرت خرید بازنشستگان ۶۷.۷ درصد کاهش پیدا کند که قصد داریم با ارائه راهکار و مدیریت صحیح مشکلات را برطرف کنیم.

وی از تدوین طرح جامع پایداری صندوق های بازنشستگی خبر داد و گفت: این طرح به زودی به دولت ارائه می شود و بر اساس آن پایداری صندوق ها و بهبود وضعیت بازنشستگان در دستور کار قرار دارد.

ربیعی گفت: تغییرات بازار کار، تحکیم قدرت خانواده و ... از جمله اقداماتی است که باید با نگاه علمی و کارشناسی همراه با عطوفت انجام شود.

وی با اشاره به اینکه پایداری صندوق ها از اقداماتی است که باید انجام گیرد، اظهار داشت: طی چهار سال گذشته صورت مساله را پاک نکرده بر همین اساس توانستیم گام هایی در راستای کاهش مشکلات صندوق ها برداریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: به دلیل کاهش قدرت خرید بازنشستگان و تورم، ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت وارد شد که توانستیم دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آن را امسال به صندوق بازنشستگی کشوری بازگردانیم.

وی تاکید کرد: در ابتدای چهار سال گذشته سرمایه صندوق، ۸۰۰ میلیارد تومان بود در حالی که امروز به دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بار مالی ناشی از تصمیمات غلط گرفته شده طی ۵۰ سال گذشته برای صندوق ها بوده است، گفت: این تصمیمات بدون اینکه منابعی برای اجرا در نظر گرفته شود باعث فشار زیاد بر صندوق و ایجاد بار مالی زیادی بود که باعث بروز مشکلات زیادی برای صندوق های بازنشستگی شده بود.

ربیعی اظهار امیدواری کرد که در دور دوم دولت بتوانیم مشکلات صندوق های بازنشستگان را برطرف کنیم.

وی گفت: افزایش پرداخت وام به بازنشستگان، واگذاری خودرو و افزایش سفرهای زیارتی از جمله اقداماتی است که انجام شده و باید با سرعت بیشتری انجام شود و همچنین برنامه ریزی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان و همراهی دولت در این زمینه از دیگر اقداماتی است که باید صورت گیرد.

۵ خانه امید توسط ربیعی از طریق ویدو کنفرانس افتتاح شد.