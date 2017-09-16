به گزارش خبرگزاری مهر، احمد فاضلیان در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اشاره به اجرای طرح مشاوره پیش از ازدواج در البرز و کارشکنیهایی که در مسیر انجام آن میشود، اظهار کرد: این طرح پس از پشت سر گذاشتن موانع متعدد اجرایی شده و اکنونکه بسترها مهیاست متأسفانه برخی به دلیل عدم آگاهی کامل به وسعت و تأثیر این طرح در پایداری زندگی زوجین جوان، در مسیر اجرای آن کارشکنی میکنند.
وی گفت: این طرح ابتکاری در استان البرز که موردتقدیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز قرارگرفته و بهعنوان یک طرح ملی در آنجا تصویبشده، مقرر بود در دو روز برگزار شود ولی به دلیل مشکلات در تأمین مکان و هزینه اجرای طرح به یک روز و کلاس پنجساعته محدود شد.
نهاد خانواده متولی ندارد
فاضلیان به نقش مهم اصحاب رسانه در ترویج و مشخص شدن ابعاد اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: در مراحل ابتدایی این طرح متأسفانه شبهههایی در مورد اهداف مالی آن مطرح شد درحالیکه اجرای طرح برای زوجین کاملاً رایگان بوده و هیچگونه وجهی از زوجین اخذ نمیشود.
وی با انتقاد از عدم توجه کافی به نهاد خانواده در کشور، تصریح کرد: متأسفانه خانواده در کشور ما متولی ندارد و به این دلیل است که آمار طلاق در کشور سیر صعودی دارد؛ امروزه قبح طلاق از بین رفته و حتی شاهد هستیم که برخی باافتخار برای طلاق جشن برگزار میکنند.
فاضلیان قبحشکنی از آسیبهای اجتماعی را آفتی بزرگ برای جامعه دانست و گفت: استان البرز درزمینهٔ طلاق جزو سه استان اول کشور بود بنابراین دستگاه قضایی به دلیل عدم ورود دستگاههای متولی، احساس تکلیف کرده و اجرای طرح آموزش پیش از ازدواج را در دستور کار قرارداد.
لزوم همکاری همه دستگاهها برای کاهش طلاق در استان
رئیسکل دادگستری استان البرز با رد ادعای نبود اعتبار کافی برای برگزاری کلاسهای پیش از ازدواج توسط برخی دستگاههای متولی، افزود: طرح این موضوع بیانگر عدم تمایل دستگاه مذکور برای همکاری در اجرای طرح است؛ اگر دستگاهی حاضر نیست برای حفاظت از کیان خانواده در سال ۳۰ الی ۴۰ میلیون تومان هزینه کند قطعاً در شناخت اولویتهای خود دچار مشکل است؛ دستگاه قضایی استان هیچ نوع وظیفهای در این حوزه ندارد ولی حاضرشده از بودجه عمرانی خود برای حفاظت از کیان خانواده در استان هزینه کند بنابراین انتظار داریم بهزیستی، شورای شهر، شهرداریها، دانشگاهها و سایر دستگاهها برای اجرای طرح پایکار بیایند.
فاضلیان گفت: طرح آموزش پیش از ازدواج بخشی از طرح جامع آموزش است که شامل آموزش پیش از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج است و اجرای دیگر مراحل آن کمکم شروع خواهد شد؛ اگر همه دستگاههای متولی بتوانند درصدی از آمار طلاق و مشکلات زوجین را کاهش دهند قطعاً در انجام مأموریت خود موفق بودهاند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به همکاری بیشتر شورای شهر جدید با این طرح، گفت: امیدواریم اولین مصوبه شورای شهر در حوزه فرهنگ و خانواده برای حمایت از طرح آموزش پیش از ازدواج باشد.
فاضلیان در ادامه به کیفیت طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانشآموزان (نماد) در استان پرداخت و توضیح داد: این طرح یکی از طرحهای قابلتحسین است که بهصورت پایلوت در چند استان کشور اجرایی میشود و استان البرز توانست با همکاری دادگستری و آموزشوپرورش استان، نخستین استانی در کشور باشد که این طرح را اجرایی میکند.
کاهش احتمال وقوع بزه با اجرای طرح «نماد»
وی افزود: این طرح زودبازده نیست و آثار خود را در سالهای بعد آشکار خواهد کرد برای اینکه در اجرای طرحهای پیشگیرانه نباید انتظار داشت نتایج آن سریع خود را بروز دهد؛ قطعاً اگر فرهنگ قانونمداری از همان سنین پایین به کودکان بهویژه کودکان ریسکپذیر آموزش داده شود از بسیاری از بزهها در جامعه پیشگیری میشود.
رئیسکل دادگستری استان البرز بر لزوم حساسیت در نحوه انجام این طرح تأکید کرد و گفت: انتظار این است که آموزشوپرورش ارزیابی مستمر بر اجرای این طرح داشته باشد تا از انحرافات احتمالی جلوگیری شود و کاستیها در همان مرحله ابتدایی برطرف شود.
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