فارس به وارد کننده موسیقی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس، محمد کرم اللهی که در هم اندیشی خانواده بزرگ موسیقی فارس در تالار اندیشه شیراز سخن می گفت ضمن بیان این مطلب اظهار داشت:فارس مرکز فعالیت هنری و پایگاه هنر اصیل ایران است در عرصه موسیقی نیز از گذشته تا امروز چهره های درخشانی در فارس تابیدن گرفته اند.

وی افزود: شان هنرمندان فارس بالاتر از شرایط حاضر است و توجه لازم و شایسته به آنها امری ضروری است که بایستی در دستور کار نهادهای متولی و سیاستگذار فارس قرار گیرد و متناسب با امکانات موجود و میزان حضور هنرمندان غیر بومی فرصت هایی نیز در اختیار هنرمندان استان قرار گیرد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس گفت: خوشبختانه امروز خانه سرود حوزه هنری فارس نیز گشایش می یابد و زمینه ای فراهم می شود تا بتوانیم در تعاملی سازنده با فعالین این عرصه و گروه های سرود تولیدات فاخری نیز در این عرصه دنبال کنیم.

وی گفت: سال قبل در محفل ادبی نیمه ماه مبارک رمضان سال قبل رهبر هنرشناس و فرهیخته انقلاب اسلامی در سخنان ارزنده ای به سرود و ظرفیت های آن اشاره کردند. این مساله برای بسیاری از دستگاه های فرهنگی راهگشا بود.

کرم اللهی در پایان اظهار داشت:خوشبختانه حوزه هنری انقلاب اسلامی استان فارس از ابتدای همان سال تعامل خویش را با گروه های سرود استان شروع کرده بود که حاصل آن تولید چند قطعه بود که ان شاءالله امسال با اضافه شدن چند قطعه دیگر به یک آلبوم تبدیل خواهد شد.

گشایش خانه سرود حوزه هنری فارس در در همایش خانواده بزرگ موسیقی

هم اندیشی خانواده بزرگ موسیقی فارس با حضور جمعی از اهالی موسیقی فارس و مهمانان ویژه برگزار شد و طی این مراسم خانه سرود حوزه هنری فارس نیز گشایش یافت.

در این مراسم که علاوه بر هنرمندان فارس، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی ایران، عباس محمدی مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری و وحید حیاتی کارشناس امور استان های این مرکز حضور داشتند جمعی از هنرمندان فارس نسز نقطه نظرات خویش را بیان کردند.

هدایت رضایی رئیس انجمن موسیقی فارس در این مراسم اظهار داشت: یکی از نیازهای اساسی امروز جامعه موسیقی وحدت و همدلی است که متاسفانه تبدیل به گوهری کمیاب شده است اما امیدواریم هرچه زودتر زمینه همدلی و همگرایی در میان خانواده بزرگ موسیقی فارس فراهم شود.

نادر کامرانی نیز که گروه شعله نی ریز به سرپرستی وی سرود مهین یادگار را بر اساس شعری از دکتر غلامرضا کافی در تکریم یاد امام راحل ره از تولیدات حوزه هنری فارس را در این مراسم اجرا کرد، به نمایندگی از گروه های سرود استان گفت: سرود اولین هنری است که با انقلاب اسلامی همراه شده و از این رو باید بیشتر جدی گرفته شود اما امروز فقط آموزش و پرورش به سرود توجه دارد و دیگران بی تفاوت هستند. ای کاش در جشنواره موسیقی فجر نیز فرصتی برای سرود فراهم می شد.

مهدیا علیزاده کارشناس مسوول واحد موسیقی حوزه هنری فارس نیز با معرفی و قرائت متن حکم انتصاب هادی قناعتیان به عنوان مسئول خانه سرود حوزه هنری فارس گفت: در این خانه به صورت کاملا مجزا به دو شاخه ی سرود و کر توجه می شود و به همین دلیل از یکی از چهره های باسابقه فعالیت کر در فارس برای مسوولیت این خانه استفاده کردیم.

در پایان نیز پرسش و پاسخ حضار با میهمانان ملی برگزار شد.