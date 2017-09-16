کتاب تعرفه های پزشکی دستکاری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا سرزعیم افزود: رادیولوژی در واقع چشم رشته پزشکی است و پزشکان برای تشخیص بیماری در اکثر مواقع به خدمات تصویربرداری پزشکی نیازمندند و پروسه درمان به دنبال تشخیص درست و به موقع صورت می گیرد و تا یک تشخیص درست و دقیق صورت نگیرد روند درمان دچار اختلال خواهد شد و همچنین پایش اثر بسیاری از اقدامات درمانی نیز توسط متخصصین این رشته صورت می گیرد.

وی ادامه داد: از آنجاکه رشته رادیولوژی وابسته به تکنولوژی و تجهیزات به روز است، ارائه خدمات آن طبعا پر هزینه و گران است بطوریکه قسمت قابل توجهی از درآمد مراکز تصویر برداری صرف به روز کردن تجهیزات و دستگاه های متنوع خواهد شد.

سرزعیم افزود: نکته دیگر اینکه در ۲۰ سال گذشته به علت بی مهری به این رشته و به رغم افزایش قیمت تجهیزات خدمات تصویربرداری کمترین افزایش را نسبت به بقیه رشته ها داشته است.

طبعا ما انتظار داریم وزارت بهداشت توجه ویژه یا حداقل برابر با رشته های دیگر به این رشته داشته باشد.

وی تصریح کرد: بر اساس گفته های مسئولین وزارت بهداشت ارزش نسبی خدمات سلامت بر اساس کتاب CPT کالیفرنیا که کتاب مرجع بوده، تدوین شده است و در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در ایران این کتاب با معیارهای غیر شفاف بومی‌سازی شده و این بومی‌سازی سرآغاز مشکلات بوده ، چرا که این مسئله به صورت علمی و فنی صورت نگرفته و کاملاً غیرشفاف و جانبدارانه انجام شده است.

سرزعیم افزود: نظرات کارشناسی به هیچ وجه اعمال نشده و با انجمن رادیولوژی مشورت نشده است. بومی سازی غیرکارشناسی کتاب ارزش نسبی سبب شد، همه افراد دخیل از جمله سیاست‌گذاران، سازمان‌های بیمه، ارائه‌کنندگان خدمت و مردم نسبت به آن معترض باشند.

وی با بیان اینکه بومی‌سازی کتاب ارزشگذاری نسبی در واقع دستکاری جانبدارانه کتاب مرجع بوده نه بومی‌سازی، گفت: بومی سازی با سوگرایی همراه بوده و اکثر رشته های تخصصی پزشکی به آن اعتراض دارند و در ویرایش سوم به جای رفع اشکالات قبلی، به مشکلات آن افزوده شده است.

رئیس انجمن رادیولوژی استان البرز گفت: وزارت بهداشت در کاهش تعرفه برخی از رشته‌ها همچون رشته رادیولوژی مغرضانه عمل کرده و ما پیشنهاد تحقیق و تفحص از کتاب ارزش نسبی سلامت را ارائه دادیم که امیدواریم اقدامات مؤثر در راستای شفاف سازی صورت گیرد.

سرزعیم تصریح کرد: در کمال ناباوری شاهد کاهش ۴۵ درصدی تعرفه رادیوژی و افزایش ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۹۶ بودیم. برای ما جای سئوال است، با چه استدلالی تعرفه‌ها کم شده است، آیا فقط رادیولوژی برای بیمه‌ها و مردم هزینه داشته و سایر موارد مشمول هزینه نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه راه صرفه‌جویی و کنترل هزینه‌ها، یک کار علمی است و مدیریت تخصصی و امانتدارنه را می‌طلبد، گفت: اجرای صحیح راهنمایی بالینی و مدیریت درخواست‌ها، در این راستا می‌تواند مؤثر باشد که متأسفانه وزارت بهداشت در اجرای راهنمایی بالینی کوتاهی کرده و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

سرزعیم با تأکید بر اینکه کاهش تعرفه‌ها همیشه اثر مطلوب نداشته و گاهی اثر معکوس می‌گذارد، گفت: ما با کاهش هزینه‌های درمان مخالف نیستیم، به شرطی که این مسئله علمی و طبق اصولی صورت گیرد و خدمات بیمه‌ای مناسب باشد.