به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیاء هاشمی در حاشیه نشست روسای استانی دانشگاه پیام نور که صبح شنبه در دانشگاه پیام نور مرکز کرج برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: تعیین وزیر علوم از اختیارات رئیس جمهور است و با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور اوایل مهرماه گزینه وزارت علوم معرفی خواهد شد.

سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأکید کرد: ازآنجایی‌که شخصیت‌های زیادی هستند که می‌توانند عهده‌دار این وزارتخانه شوند، در این مسئله دچار محدودیت نیستیم.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر اینکه آغاز باشکوه سال تحصیلی جدید نیازمند تمهیدات خاص است، گفت: اطلاع‌رسانی مناسب به مخاطبان در این زمینه‌ از اهمیت بالایی برخرودار است.