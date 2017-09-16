غفور راستین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساماندهی اعزام داوطلبان گروههای بهداشتی و درمانی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و سازمانهای خیریه، هماهنگی برای تامین داروی درمانگاههای مستقر در کشور عراق از طریق جمعیت هلال احمر از اقدامات در نظرگرفته شده برای زائرین کربلا است.
وی بیان داشت: آموزش بهداشتی و درمانیِ عموم زائران به خصوص گروههای ویژه مانند بیماران دیالیزی و مادران باردار از طریق صدا و سیما و سایر رسانهها و آموزش رابطین بهداشتی- درمانی و درصورت امکان، قرار دادن مقداری اقلام دارویی در اختیار آنها از جمله موارد برنامه ریزی شده برای ایام اربعین است.
مدیر حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس گفتگوهای صورت گرفته، مقرر شد تیمهای بهداشتی از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی در بازه زمانی بازگشت زائران از عراق به اصفهان، در مرزهای ورودی استان به ویژه غرب استان، مستقر شوند و زائران را از لحاط ابتلای احتمالی به بیماریهای عفونی بررسی کنند.
وی اعلام کرد: از ظرفیت خیریهها برای تامین داروهای مورد نیاز و ارسال آنها به منطقه مرزی و کشور عراق استفاده میشود.
راستین اضافه کرد: با همکاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، مطالب آموزشیِ بهداشتی و فوریتهای پزشکی که از سوی اورژانس پیشبیمارستانی و مرکز بهداشت استان تهیه میشود، تکثیر و بین اتوبوسهای حامل زائران توزیع شود.
نظر شما