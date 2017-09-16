طلب گندم کاران پرداخت نشد/ لزوم کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد تربتی نژاد ظهر شنبه در دوازدهمین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: بازنشستگی مقطعی از زندگی هر فرد است که با آن رو به رو می شود اما همواره می توانند در جامعه حضور فعال داشته باشند و مشکلات خود را در جامعه حل کنند.

وی افزود: درکشورهای توسعه یافته و پیشرفته کارمندان از شرایط مالی خوبی برخوردارند و با کمترین حقوق نیازهایی مانند مسکن و خودروی خود را تامین می کنند در نتیجه بعد از بازنشستگی هم از شرایط خوبی برخوردارند اما در کشورهای عقب افتاده کارمندان شرایط خوبی ندارند و ازحقوق کافی در حین خدمت برخوردار نیستند در نتیجه بعد از بازنشستگی هم دچار مشکل می شوند.

تربتی نژاد گفت: کشور ما در این زمینه نه در گروه کشورهای پیشرفته قرار دارد و نه در گروه کشورهای عقب مانده بلکه در حال توسعه و بهبود شرایط است.

وی با بیان اینکه تولید ثروت امری است که باید در کشور مورد توجه قرار گیرد، افزود: تولید ثروت باید با برنامه های اقتصاد مقاومای عملیاتی شود.

تربتی نژاد افزود: در حال حاضر وضعیت خوبی نداریم و نتوانسته ایم طلب گندم کاران را پرداخت کنیم و این در حالی است که در مناطق سردسیر کشت دوم گندم آغاز شده است.

نماینده مردم آق قلا وگرگان در مجلس اظهار کرد: مجلس تلاش می کند حداقل فاصله حقوق بین کارمندان و بازنشستگان به ۱۵ درصد و در آینده به صفر درصد برسد.

وی اظهار کرد: مسائل رفاهی باید برای برای بازنشستگان در اولویت قرار گیرد تا بازنشستگان از این امکانات بهره مند شود و دولت هم تا جایی که توانسته این امکانات را فراهم کرده است.