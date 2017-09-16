۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

رده‌های برتر سپاه شهرستان دیر تجلیل شدند

بوشهر - در جشنواره شهرستان مالک اشتر شهرستان دیر از ۳۰ رده برتر سپاه سیدالشهداء دیر تجلیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سیدالشهداء شهرستان دیر صبح شنبه در آئین تجلیل از رده‌های برتر سپاه دیر اظهار داشت: انقلاب و دفاع قدس ما برگرفته از قیام عاشوراست.

سرهنگ میرزا احمدی افزود: امروز مهمترین مأموریت بسیج و سپاه حفظ حراست از آرمان های انقلاب، شهدا و امام عزیزمان است و نباید در این مسیر لحظه‌ای تعلل شود.

وی اضافه کرد: بسیجیان و سپاهیان مالک اشتر وار تا پای جان از ولایت دفاع می کنند و اجازه خودنمایی به دشمنان نمی دهند.

تقویت تفکر و روحیه بسیجی

امام جمعه موقت دیر نیز در این آئین گفت: بسیج و سپاه یک نعمت الهی و تجلیل از موفق ترین ها و برترین های بسیج نیز یک فرهنگ الهی و قرآنی است.

حجت‌الاسلام ابراهیم بحرانی بیان کرد: امروز  کانون توجه جهانیان به سوی بسیج و سپاه است و این مهم خاری در چشم استکبار و بدخواهان انقلاب و نظام است.

وی ادامه داد: تقویت تفکر و روحیه بسیجی و انقلابی باید سرلوحه امور مسئولان باشد و تضعیف فرهنگ بسیجی خیانت به نظام است.

بحرانی عنوان کرد: ظرفیت بسیج بهترین فرصت برای جهانی کردن پیام انقلاب است.

کد مطلب 4088340

