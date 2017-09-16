به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه سیدالشهداء شهرستان دیر صبح شنبه در آئین تجلیل از رده‌های برتر سپاه دیر اظهار داشت: انقلاب و دفاع قدس ما برگرفته از قیام عاشوراست.

سرهنگ میرزا احمدی افزود: امروز مهمترین مأموریت بسیج و سپاه حفظ حراست از آرمان های انقلاب، شهدا و امام عزیزمان است و نباید در این مسیر لحظه‌ای تعلل شود.

وی اضافه کرد: بسیجیان و سپاهیان مالک اشتر وار تا پای جان از ولایت دفاع می کنند و اجازه خودنمایی به دشمنان نمی دهند.

تقویت تفکر و روحیه بسیجی

امام جمعه موقت دیر نیز در این آئین گفت: بسیج و سپاه یک نعمت الهی و تجلیل از موفق ترین ها و برترین های بسیج نیز یک فرهنگ الهی و قرآنی است.

حجت‌الاسلام ابراهیم بحرانی بیان کرد: امروز کانون توجه جهانیان به سوی بسیج و سپاه است و این مهم خاری در چشم استکبار و بدخواهان انقلاب و نظام است.

وی ادامه داد: تقویت تفکر و روحیه بسیجی و انقلابی باید سرلوحه امور مسئولان باشد و تضعیف فرهنگ بسیجی خیانت به نظام است.

بحرانی عنوان کرد: ظرفیت بسیج بهترین فرصت برای جهانی کردن پیام انقلاب است.