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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

معاون برنامه ریزی فرمانداری آبادان: 

روسای ادارات اروندکنار در منطقه مستقر هستند

روسای ادارات اروندکنار در منطقه مستقر هستند

آبادان – معاون فرمانداری آبادان از استقرار روسای ادارات مختلف اروند کنار در این شهر خبر داد و گفت: این روزها اخباری مبنی بر عدم استقرار روسای ادارات اروندکنار منتشر می شود که صحت ندارد. 

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحمزه بزرگی نیا در جلسه ای که به منظور بررسی همین موضوع در فرمانداری آبادان بر پا شد، افزود: براساس پیگیریهای به عمل آمده تمامی مسئولان مربوطه بر اساس تعریف سازمانی و چارت اداری تعیین شده، در حوزه مربوطه شان مستقرند و به ارائه خدمات مربوطه می پردازند. 

وی اظهار کرد: یک مدیر نیز که خانه برایش تهیه و مهیا شده نیز اکنون در تعطیلات تابستانه به سر می رد که پس از پایان مرخصی به محل کار و اقامت خود به همراه خانواده آمده و استقرار می یابد. 

وی تصریح کرد: طبق اعلام مدیران بالادستی ادارات آب، برق، گاز، شیلات، بندر، گمرک، بهداشت، روسای مربوطه بنا بر چارت سازمانی تعریف شده برای حوزه های مختلف هم اینک در شهر اروند کنار و یا منیوحی (از توابع اروندکنار) مستقرند و به طور شبانه روزی به ارائه خدمات می پردازند. 

معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری آبادان یادآور شد: تنها بخشدار و شهردار این شهر در محل حضور ندارند که آنها نیز پس از تائید حکمشان به طور حتم در شهر اروندکنار مستقر می شوند. در زمان حاضر سرپرستان این دو واحد در حال ارائه خدمات و رفع مشکلات احتمالی شهروندان اروندکناری هستند. 

بزرگی نیا گفت: در خصوص ادارات برق و گاز بر اساس گفته های روسای شهرستان، مدیران عملیات حاضر در منطقه که مشغول ارائه خدمات هستند به لحاظ سازمانی حکم رئیس اداره را دارند و مسئولیتهای آنها همان مسئولیت رئیس اداره است. 

وی بار دیگر ضمن تاکید بر حضور مدیران و روسای مربوطه در منطقه افزود: یکی دو مدیری نیز که به تازگی حکمشان را دریافت کردند، با استقرار در منطقه کارشان را از ابتدای مهرماه آغاز می کنند.

کد مطلب 4088348

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