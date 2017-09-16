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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

سفیر روسیه در ایران:

۶۳ هزار گردشگر ایرانی به روسیه سفر کردند

۶۳ هزار گردشگر ایرانی به روسیه سفر کردند

ساری - سفیر روسیه در ایران با بیان اینکه روادید تا پایان سال میلادی برای گردشگران ایرانی لغو می شود گفت: سال گذشته ۶۳ هزار ایرانی به روسیه سفر کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، لوان جاگاریان پیش ازظهر شنبه در نشست با فعالان اقتصادی مازندران اظهار داشت: روادید گردشگری تاپایان سال میلادی جاری برای گردشگران ایرانی لغو می شود و تورهای گردشگری با پنج تا ۵۰ گردشگر بدون ویزا می توانند به روسیه سفر کنند.

وی درباره لغو روادید تجاری بین مازندران و روسیه نیز اظهار داشت: اجرا و لغو این روادید نیز کار سختی نیست و می توان در این زمینه تفاهمنامه هایی داشت.

وی با اشاره به سطح مناسبات سیاسی ایران و روسیه و تلاش برای حل مسائل سیاسی کشورهای منطقه از جمله سوریه و نشست آستانه اظهار داشت: همکاری های بین دو کشور از هر نظر مهم و درخور توجه است.

جاگاریان، برای برگزاری و تشکیل کمیسیون های مشترک برای رفع موانع صادراتی بین ایران و روسیه اعلام آمادگی کرد و گفت:برای توسعه مناسبات باید سطح همکاری بین استان های دو کشور نیز افزایش یابد.

سفیر روسیه در ایران با عنوان اینکه رفت و آمدهای سیاسی به توسعه همکاری ها کمک می کند یادآور شد: اکنون نوبت پوتین است تا با سفر به ایران از این کشور بازدید داشته باشد.

کد مطلب 4088349

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