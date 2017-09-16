جمع آوری امضا برای انحلال شورای استانی کرکوک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «قرطاس نیوز»، «نیازی معمار اوغلو» نماینده پارلمان عراق اقدام کرد که او در حال جمع آوری امضا برای منحل کردن شورای استانی کرکوک است.

در پی موافقت شورای استانی کرکوک با اضافه شدن این استان مورد مناقشه به همه پرسی کردستان عراق، این نماینده پارلمان عراق تأکید کرد هدف از انحلال شورای استانی کرکوک اعلام وضعیت فوق العاده در این استان و انتخاب یک فرمانده نظامی به عنوان حاکم این استان است.

پارلمان عراق پنجشنبه گذشته به برکناری «نجم الدین کریم» استاندار کرکوک رأی داده بود که کریم این تصمیم پارلمان را رد کرد و مدعی شد که تنها شورای استانی کرکوک صلاحیت برکناری او را دارد.

برافراشته کردن پرچم کردستان عراق در ساختمان ها و نهادهای دولتی در کرکوک و موافقت با برگزاری همه پرسی جدایی اقلیم کردستان از عراق از دلایل پارلمان عراق برای برکناری نجم الدین کریم بود.

در حالی که دولت مرکزی عراق و کشورهای مجاور و کشورهای غربی با برگزاری همه پرسی کردستان مخالفت کرده اند، روز گذشته پارلمان اقلیم بعد از دو سال تعطیلی تشکیل جلسه داد و به برگزاری همه پرسی رأی مثبت داد.