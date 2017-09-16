برخورد خودرو سواری با تیر چراغ برق/راننده راهی بیمارستان شد

به گزارش خبرنگار مهر ، طی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اطلاع رسانی این حادثه، آتش نشانان ایستگاه ۱۹ و ۲۶ به همراه گروه امداد و نجات ۱۰ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، خود را به مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید یاسینی، بعد از بزرگراه رسالت رساندند.

اسماعیل کشمیری فرمانده نیروهای عملیاتی اعزامی در خصوص این حادثه گفت: یک دستگاه خودرو سواری پراید در حال حرکت بود که به علت نامعلومی از مسیر خود منحرف شده و به شدت با تیر چراغ برق حاشیه بزرگراه برخورد کرده و متوقف شد.

وی افزود: قبل از رسیدن آتش نشانان راننده این خودرو سواری(یک نفر خانم ۴۰ ساله) به وسیله خودرو اورژانس به مراکز درمانی منتقل شده بود که نیروهای عملیاتی به محض رسیدن به محل حادثه، جریان برق خودرو سواری را قطع کردند و علائم هشدار دهنده در مسیر قرار دادند.

فرمانده عملیات اضافه کرد: با توجه به اینکه خودرو سواری براثر برخورد دچار نشتی بنزین شده بود نیروهای عملیاتی با استفاده از تجهیزات مخصوص نشتی بنزین این وسیله نقلیه را رفع کردند.

کشمیری گفت: آتش نشانان پس از جدا کردن خودرو سواری از تیر چراغ برق، این وسیله نقلیه را به حاشیه امن بزرگراه انتقال دادند.

علت بروز این حادثه رانندگی از سوی کارشناسان راهور اعلام خواهد شد.