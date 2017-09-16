به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا منصوری صبح شنبه در آیین تجلیل از بازنشستگان، از کارافتادگان و همسران بازمانده نمونه تامین اجتماعی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: جامعه کارگری در زمان قبل و بعد از انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مهمترین اثر را در جامعه ما داشته اند اما در تصمیم گیری های کشور نقشی برای آنها قائل نبوده اند و دیگری برای آنها تصمیم گرفته است.

وی افزود: امروز مشکلات مختلفی که جامعه کارگری کشور با آن درگیر است، عمدتا ناشی از به کارگیری افراد فاقد اهلیت و مسئولیت پذیری در مدیریت شرکت ها و صنایع بوده و شاهد هستیم شرکتی که بیشتر از ۱۰۰میلیارد تومان نمی ارزد، بیش از یک هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی که خدمات به جامعه کارگری و بازنشستگان این حوزه را بر عهده دارد، امروز بیش از یکصد هزار میلیارد تومان است، که اگر این بدهی پرداخت شود سازمان تامین اجتماعی اقدامات گسترده ای می تواند در ارائه خدمت به جامعه کارگری و بازنشسته خود ارائه دهد.

منصوری خاطرنشان ساخت: با وجود آن که در حال حاضر هزینه های تولید در کشور و حقوق کارگر نسبت به سال های قبل افزایش چندانی نیافته و ارزش دلار نیز به نسبت پول کشور پنج برابر شده، تولیدکنندگان قادر به صادرات محصول خود نیستند چرا که بهره وری در تولید وجود ندارد و قیمت تمام شده محصولات بسیار بالا است.

وی تصریح کرد: کانون بازنشستگان کارگری بایستی انسجام خود را به عنوان یک تشکل حفظ کرده و مطالبات بر حق خود را مطرح کند تا برای مسائل و مشکلات آنها چاره اندیشی شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم گیری ها در حوزه کارگری و بازنشستگان باید به نحوی باشد که این اقشار دچار فشار بیشتر و آسیب نشوند و مشکلات آنها به صورت ریشه ای حل شود.

منصوری توضیح داد: برخی از مشکلات این حوزه ناشی از قوانین است که باید در مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد و از سوی دیگر فعالان عرصه صنعت که با قشر کارگری سر و کار دارند باید افراد مسئولیت پذیر و کاردان باشند نه افرادی که به دلایل مختلف، بدهی ۹۰۰میلیارد تومانی روی دست یک شرکت می گذارند که اولین آسیب آن را کارگران آن شرکت یا کارخانه می بینند.

وی با اشاره به اینکه مدیران دولتی اجازه نمی دهند اصل۴۴(خصوصی سازی) به نحو درست انجام پذیرد، اضافه کرد: تا زمانی که به دنبال اقتصاد دولتی هستیم و شرکت های دولتی فعالیت دارند، اقتصاد کشور در مسیر صحیح خود قرار نخواهد گرفت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از همین افراد در رابطه با سرمایه گذاران خارجی که شرایط بسیار مطلوب سرمایه گذاری در کشور را پذیرفته اند، مقاومت می کنند و اجازه انجام روند آن را نمی دهند.

منصوری خاطرنشان ساخت: اگر جلوی فساد و رانت گرفته نشده و با این مسائل برخورد صورت نگیرد، درآمد ملی و درآمدهای نفتی بالاخره به اتمام خواهد رسید، امروز در حالی که دلار بیش از ۵۰۰ درصد با ریال ایران تفاوت دارد، تولید کننده کشورمان قادر به صادرات محصول نیست چرا که بهره وری در تولید معنا و مفهوم خود را نیافته است.

وی گفت: باید روزی را در نظر بگیریم که دیگر نفتی برای صادر کردن وجود ندارد، در چنین شرایطی ما هیچ چاره ای جز افزایش بهره وری تولید و اقدام برای رونق صادرات کالا نداریم، تا بتوانیم هزینه های کشور را در نبود درآمدهای نفتی تامین کنیم.