کام بازنشستگان از کاهش قدرت خرید تلخ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نهاوندیان روز شنبه در همایش ملی گرامیداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان که در مرکز همایش های پژوهشگاه نفت برگزار شد، افزود: وقتی نگاه به بازنشستگان، نگاه فرصت اندوزی و بهره وری نباشد، رویکرد صندوق های بازنشستگی همین می‌شود که در دهه‌های گذشته شاهد بودیم و به جای آنکه حاصل اندوخته تجارب، درآمد پایدار باشد، صندوق‌ها به چالش تبدیل شدند که حاصل سوءتدبیر است.

وی با بیان اینکه در دولت نهم و دهم به رغم افزایش حقوق، تورم به قدری بالا رفته که قدرت خرید بازنشستگان ۶۷ درصد کاهش یافته است، گفت: تلخی کاهش قدرت خرید در کام تک تک بازنشستگان احساس شده است.

نهاوندیان با بیان اینکه حتما باید به فکر درمان همه دردهای بازنشستگان باشیم، افزود: توانستیم در شرایط دشوار اقتصادی در دولت یازدهم بخشی از عقب ماندگی ها را جبران کنیم. البته هنوز به جبران کامل نرسیدیم اما در مسیر درست قرار گرفتیم و این ما را امیدوار می‌کند که می‌توانم به هدف خود برسیم.

وی با عنوان این مطلب که مفهوم صندوق های بازنشستگی این است که فرد در مرحله سوم زندگی، اوقات را با فراغت بیشتر و دغدغه کمتری بگذراند، ادامه داد: صندوق بازنشستگی تحقیقات جامعی انجام داده و در این پیمایش جامع علاوه بر بازنمایی اشکالات راه حل های خوبی ارائه شده است.

نهاوندیان افزود: متاسفانه در گذشته میل زیاد به بنگاه‌داری دیده می‌شد و گاهی بنگاه‌های زیان‌ده به صندوق ها منتقل شده اند و برخی سودآوری پایین داشته اند. در حالی که صندوق ها در دنیا ریسک گریز هستند و کمتر وارد بنگاه‌داری می‌شوند.

وی با عنوان این مطلب که مسیر اصلاحی در صندوق شروع شده و با سرعت بیشتر در دولت دوازدهم ادامه می یابد، گفت: جامعه بازنشستگان حق دارد نسبت به منابع و ذخایر خود اطلاع کافی داشته باشد و اظهارنظر کند. دولت وکیل و نماینده جامعه بازنشستگان است.

نهاوندیان با بیان اینکه در این میان نکته اصلی این است که به سمت یک تراز متوازن برویم و نه درآمد کوتاه مدت، افزود: افزایش مستمری در کوتاه مدت که آینده را دچار بحران کند، خیانت به جامعه بازنشستگی است و هنر مدیران آن است که به جای کوتاه مدت اندیشیدن، یاد گرفته باشیم بلند مدت بیاندیشیم. اشکال اساسی زمانی رخ می‌دهد که لحظه ای تصمیم گرفته شود. دولت ها فقط عهده دار آن چهار سال نیستند و هر تصمیمی می‌گیرند باید تاثیرش در نسل آینده را بررسی کنند.