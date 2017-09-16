علی یوسفیراد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای اردیبهشت امسال بیش از ۲۵۰ هزار نفر از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه بازدید کردند.
وی بیان کرد: طی ۵ ماه گذشته شاهد حضور پرشور کاروانهای راهیان نور از اقصا نقاط ایران اسلامی در مناطق عملیاتی و یادمانهای دفاع مقدس استان بودیم.
یوسفی راد افزود: کاروانهای راهیان نور از سراسر ایران اسلامی و نیز استان کرمانشاه، از مناطق عملیاتی پاوه، قصرشیرین و گیلانغرب و یادمان مرصاد و... بازدید به عمل آوردند.
وی با اشاره به حضور خانوادههای معظم شهدا، دانشجویان و سایر اقشار در یادمانها و مناطق عملیاتی استان گفت: باید فرهنگ ایثار و شهادت را حفظ کنیم.
مسئول سازمان اردویی، گردشگری و راهیان نور سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه یادمانها و مناطق عملیاتی دفاع مقدی را گنجینهای گرانبها برای انتقال ارزشهای معنوی به نسل جوان دانست.
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