استقرار سامانه یکپارچه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی منش ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه به مناسبت ایام بازگشایی مدارس سامانه یکپارچه نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان در مدارس استان هرمزگان مستقر می شود، بیان داشت: نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان با نام اختصاری پروژه نماد مبنی بر طراحی مجموعه‌ای نظام یافته از خدمات و برنامه‌ها، شامل غربالگری، آموزش، توانمندسازی و حمایت های روانی– اجتماعی، به منظور مراقبت دانش‌آموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیب‌های اجتماعی و جرائم از طریق مداخله به موقع و موثر است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان یادآور شد: دستگاههای عضو ائتلاف نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان اداره کل آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، اداره کل بهزیستی، دانشگاه علوم پزشکی، کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، نیروی انتظامی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) هستند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: از جمله اهداف شاخص در پروژه نماد شناسایی نوجوانان در معرض بزه و ارتکاب جرم و مداخله به هنگام، بدون جدا سازی ایشان از محیط مدارس، همچنین استقرار نظام پایدار ارائه خدمت و حمایت از دانش آموزان نیازمندی که از چرخه دریافت خدمات به هر بهانه ای باز مانده اند با توانمندسازی و همکاری همه دستگاههای مرتبط بین بخشی با محوریت مدرسه و استقرار نظامی برای سلامت اجتماعی نسل آینده کشور است.

احمدی منش تصریح کرد: هم افزایی منابع و برنامه های دستگاهها و نهادهای دخیل و بسیج ظرفیت مشارکت مردمی و خیران برای اجرای طرح از گام هایی است که می بایست به آن توجه شود.