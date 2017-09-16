۶۳۶۵ میلیون ریال کالای قاچاق در آذربایجان شرقی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران نیروی انتظامی فرماندهی آذربایجان شرقی در قالب اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محموله های کالایی را به ارزش برآوردی شش میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال کشف و ضبط و ۱۲ نفر را نیز به اتهام ارتباط با این پرونده ها دستگیر و به مراجع قضایی معرفی کردند.

کشف ۳۸۵۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق تنها در بناب!

فرمانده انتظامی شهرستان بناب در همین خصوص از کشف سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال انواع کالای قاچاق در این شهرستان خبر داد و به خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر ورود خودروهای حامل کالای قاچاق به حوزه استحفاظی شهرستان بناب، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

سرهنگ رمضان الهوردیان افزود: ماموران با اعزام به محورهای مواصلاتی، دو دستگاه خودروی حامل کالای قاچاق را شناسایی و آنها را متوقف کردند که در بازرسی از خودروهای توقیفی ۱۳۰ هزار نخ سیگار، ۲۳۶ ثوپ البسه و بیش از ۳۳ هزار عدد لوازم بهداشتی و آرایشی کشف شد که کارشناسان گمرکی ارزش ریالی کالا را ۸۵۰ میلیون ریال اعلام کردند و در این عملیات دو قاچاقچی دستگیر و دو خودرو توقیف و متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی همچنین به کشف ۸۰ طاقه پارچه پرده به ارزش دو میلیارد ریال نیز اشاره و تصریح کرد: ماموران یگان امداد حین گشت زنی به یک دستگاه وانت بار مشکوک و آن را برای بازرسی متوقف کردند و در بازرسی از این خودرو نیز تعداد ۸۰ طاقه پارچه پرده ای به ارزش دو میلیارد ریال کشف و یک نفر متهم دستگیر و خودروی مذکور نیز توقیف شد .

فرمانده انتظامی شهرستان بناب کشف یک محموله کالای قاچاق میلیاردی دیگر را نیز از جمله اقدامات در خصوص مبارزه با قاچاق برشمرد و اظهار داشت: ماموران یگان امداد حین گشت زنی در محور های مواصلاتی شهرستان بناب به یک دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ الهوردیان خاطر نشان کرد: در بازرسی از این خودرو هزار و ۶۹۲ عدد لوازم آرایشی، ۱۴۶ ثوب البسه و ۱۷۰ هزار نخ سیگار به ارزش یک میلیارد ریال کشف شد و سه قاچاقچی نیز دستگیر و به همراه کالاهای مکشوفه پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

محموله قاچاق ۱۱۵ میلیون ریالی در عجب شیر توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان عجب شیر نیز با اشاره به کشف بیش از ۱۱ هزار جفت دستکش قاچاق در این شهرستان گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی وکنترل خودروهای عبوری ماموران یگان امداد به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک وآن را متوقف کردند.

سرهنگ رحمان عبدی ادامه داد: ماموران در بازرسی از خودروی توقیفی، ۱۱ هزار و ۵۰۰ جفت دستکش کار خارجی را قاچاق به ارزش تقریبی ۱۱۵ میلیون ریال کشف کردند.

توقیف محموله میلیاردی قاچاق در مراغه

توقیف یک محموله کالای قاچاق میلیاردی نیز خبری بود که فرمانده انتظامی شهرستان مراغه با اعلام آن به خبرنگاران گفت: ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان مراغه، به یک دستگاه کامیون "ایسوزو" مشکوک و آن را متوقف کردند.

سرهنگ پاسدار رضا اصلانی فر ادامه داد: در بازرسی از خودروی مذکور، تعداد ۲۷۸ عدد لوازم آرایشی، ۷۲۵ ثوب البسه خارجی، دو هزار ۷۳۹ عدد لوازم جانبی موبایل و تجهیزات الکترونیکی قاچاق کشف و در این رابطه یک نفر دستگیر و خودروی مربوطه نیز توقیف شد که کارشناسان ارزش محموله کشف شده را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کردند .

محموله قاچاق میلیاردی توسط نیروی انتظامی مرند توقیف شد

فرمانده انتظامی شهرستان مرند نیز از کشف محموله قاچاق مغز گردو در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران کلانتری ۱۳ عباسی مرند در حین کنترل خودروهای عبوری به سه دستگاه اتوبوس مشکوک و آنها را مورد بازرسی قرار دادند.

سرهنگ کاظم دهقانی در ادامه افزود: در بازرسی از این خودروها، یک هزار و ۳۶۵ کیلوگرم مغز گردوی قاچاق کشف که برابر اعلام کارشناسان ارزش کالای مکشوفه یک میلیارد ریال برآورد شده است و در این راستا سه دستگاه اتوبوس مذکور توقیف و سه نفر متهم نیز دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی شدند.

کشف بیش از ۲۰۰ میلیون ریال کالای قاچاق در ملکان

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان نیز با اشاره به کشف محموله کالای قاچاق در این شهرستان گفت: ماموران یگان امداد درحین گشت زنی به دو دستگاه خودرو پراید مشکوک و آنها را متوقف کردند که در بازرسی از خودروهای توقیفی، تعداد ۴۰ هزارنخ سیگار قاچاق، ۱۳ رول انواع پارچه، دو هزار کیلو چای خارجی و ۷۲ قوطی آبلیمو و شامپو کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ملکان با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش کالاهای مکشوفه ۲۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال برآورد شده است، خاطر نشان کرد: در این راستا دو نفر متهم نیز دستگیر و به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.