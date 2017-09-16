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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۳:۴۲

روحانی در دیدار رییس مجلس بلژیک:

تخلفات آمریکا به برجام ضربه می زند/اروپاپیام قاطعی به آمریکا بدهد

تخلفات آمریکا به برجام ضربه می زند/اروپاپیام قاطعی به آمریکا بدهد

رئیس جمهور گفت: تخلفات آمریکا در خصوص برجام، به معنای ضربه زدن به یک تعهد چند جانبه بین‌المللی است؛ اروپایی ها باید پیام قاطعی به آمریکایی ها بدهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار "زیگفرید براک" رییس مجلس نمایندگان بلژیک ، با بیان اینکه اراده جمهوری اسلامی ایران استفاده از فضای مناسب بوجود آمده بعد از برجام برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا از جمله بلژیک است، اظهارداشت: باید از فضای بعد از برجام حداکثر استفاده را برای توسعه مناسبات و استحکام روابط دوجانبه و چندجانبه بعمل آوریم.

روحانی با بیان اینکه ایران خواهان گسترش روابط خود با اتحادیه اروپا است، گفت: بی‌تردید دو طرف با اراده مشترک می‌توانند از شرایط موجود به نفع منافع ملت‌های خود نهایت استفاده را به عمل آورند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم تلاش کردیم روابط ایران با دنیا هموار شده و مشکلات برطرف شود و در دوره جدید به دنبال آن هستیم تا از  فضای بسیار مناسبی که در دولت قبلی بوجود آمده برای بهبود و تأمین منافع ملت‌ خود استفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر، کشورهای دوست از جمله بلژیک در ایجاد فضای مناسب برای تقویت مناسبات اقتصادی و فعالیت‌ تجار و بخش خصوصی فعال‌تر عمل کنند.

روحانی در ادامه موضوع برجام و لزوم پایبندی طرفین به مفاد این توافق را مورد تأکید قرار داد و گفت:‌ در برجام ایران و 1+5 توانستند در یک مسأله مهم به نام هسته‌ای به توافق برسند و این یکی از موفقیت‌های بزرگ میز مذاکره در یک مسأله پیچیده بود که می‌تواند الگویی برای مسایل پیچیده منطقه‌ای و جهانی باشد.

رییس جمهور تصریح کرد: معتقدیم تنها دستگاهی که می‌تواند اعلام کند که ایران به تعهدات خود بر برجام عمل کرده است، فقط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و جمهوری اسلامی ایران براساس گزارشات آژانس ، به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است و انتظار داریم که طرف‌های مقابل نیز کاملاً به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند.

روحانی با اشاره به تخلفات ایالات متحده در خصوص برجام، گفت: از اتحادیه اروپا انتظار داریم که اولاً به طور کامل به توافق برجام عمل کرده‌ و ثانیاً به آمریکا نسبت به پایبندی‌ به تعهداتش در برجام فشار آورده و به آنها پیام قاطعی داده شود.

رییس جمهور در ادامه به شرایط حساس منطقه و جهان و معضل تروریسم اشاره کرد و گفت: اقدامات تروریستی در تهران و بروکسل به این معناست که دو کشور دشمن مشترکی در این زمینه دارند و لازم است که در مقابله با این معضل با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند.

زیگفرید براک رییس مجلس نمایندگان بلژیک نیز در این دیدار، با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناسبات دوجانبه با ایران است، گفت: بسیار مصمم هستیم که همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه مرتبط با اتحادیه اروپا را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهیم.

رییس مجلس نمایندگان بلژیک خاطر نشان کرد: حضور هیأت‌های مختلفی از پارلمان بلژیک در تهران طی ماه‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که بروکسل برای ارتقاء روابط خود با ایران اهمیت بسیار زیادی قایل است و معتقدیم در شرایط کنونی باید از فرصت بزرگ برجام استفاده کرده و تلاش‌های بیشتری برای رفع موانع و توسعه روابط بویژه در حوزه تجاری و اقتصادی به نفع ملت‌های خود به عمل آوریم.

براک در ادامه با تأکید بر اهمیت تعهد و پایبندی طرفین به توافق برجام گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات خود عمل کند.

وی با تأکید بر لزوم بهبود روابط بانکی بین دو کشور، گفت: برقراری و بهبود تبادلات بانکی را به نفع دو طرف می‌دانم و برخی مشکلات موجود باید هر چه سریع‌تر برطرف شده و کانال‌های باثبات بانکی بین تهران و بروکسل برقرار شود.

رییس مجلس نمایندگان بلژیک در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در حوزه سیاسی و راهبردی منطقه‌ای ایفا می‌کند، گفت: همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این حوزه به نفع تمامی کشورهایی است که با تروریسم مقابله می‌کنند. بلژیک قربانی تروریسم است و مصمم است همکاری‌های نزدیکی با تهران در این حوزه برقرار کند.

کد مطلب 4088438

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