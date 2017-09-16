تخلفات آمریکا به برجام ضربه می زند/اروپاپیام قاطعی به آمریکا بدهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز شنبه در دیدار "زیگفرید براک" رییس مجلس نمایندگان بلژیک ، با بیان اینکه اراده جمهوری اسلامی ایران استفاده از فضای مناسب بوجود آمده بعد از برجام برای توسعه روابط با اتحادیه اروپا از جمله بلژیک است، اظهارداشت: باید از فضای بعد از برجام حداکثر استفاده را برای توسعه مناسبات و استحکام روابط دوجانبه و چندجانبه بعمل آوریم.

روحانی با بیان اینکه ایران خواهان گسترش روابط خود با اتحادیه اروپا است، گفت: بی‌تردید دو طرف با اراده مشترک می‌توانند از شرایط موجود به نفع منافع ملت‌های خود نهایت استفاده را به عمل آورند.

رییس جمهور خاطر نشان کرد: در دولت یازدهم تلاش کردیم روابط ایران با دنیا هموار شده و مشکلات برطرف شود و در دوره جدید به دنبال آن هستیم تا از فضای بسیار مناسبی که در دولت قبلی بوجود آمده برای بهبود و تأمین منافع ملت‌ خود استفاده کنیم و امیدوارم در این مسیر، کشورهای دوست از جمله بلژیک در ایجاد فضای مناسب برای تقویت مناسبات اقتصادی و فعالیت‌ تجار و بخش خصوصی فعال‌تر عمل کنند.

روحانی در ادامه موضوع برجام و لزوم پایبندی طرفین به مفاد این توافق را مورد تأکید قرار داد و گفت:‌ در برجام ایران و 1+5 توانستند در یک مسأله مهم به نام هسته‌ای به توافق برسند و این یکی از موفقیت‌های بزرگ میز مذاکره در یک مسأله پیچیده بود که می‌تواند الگویی برای مسایل پیچیده منطقه‌ای و جهانی باشد.

رییس جمهور تصریح کرد: معتقدیم تنها دستگاهی که می‌تواند اعلام کند که ایران به تعهدات خود بر برجام عمل کرده است، فقط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و جمهوری اسلامی ایران براساس گزارشات آژانس ، به تعهدات خود در چارچوب برجام پایبند بوده است و انتظار داریم که طرف‌های مقابل نیز کاملاً به تعهدات خود در چارچوب این توافق پایبند باشند.

روحانی با اشاره به تخلفات ایالات متحده در خصوص برجام، گفت: از اتحادیه اروپا انتظار داریم که اولاً به طور کامل به توافق برجام عمل کرده‌ و ثانیاً به آمریکا نسبت به پایبندی‌ به تعهداتش در برجام فشار آورده و به آنها پیام قاطعی داده شود.

رییس جمهور در ادامه به شرایط حساس منطقه و جهان و معضل تروریسم اشاره کرد و گفت: اقدامات تروریستی در تهران و بروکسل به این معناست که دو کشور دشمن مشترکی در این زمینه دارند و لازم است که در مقابله با این معضل با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته باشند.

زیگفرید براک رییس مجلس نمایندگان بلژیک نیز در این دیدار، با تأکید بر اینکه تصمیم قطعی بلژیک تقویت مناسبات دوجانبه با ایران است، گفت: بسیار مصمم هستیم که همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه مرتبط با اتحادیه اروپا را با جمهوری اسلامی ایران توسعه دهیم.

رییس مجلس نمایندگان بلژیک خاطر نشان کرد: حضور هیأت‌های مختلفی از پارلمان بلژیک در تهران طی ماه‌های اخیر نشان‌دهنده آن است که بروکسل برای ارتقاء روابط خود با ایران اهمیت بسیار زیادی قایل است و معتقدیم در شرایط کنونی باید از فرصت بزرگ برجام استفاده کرده و تلاش‌های بیشتری برای رفع موانع و توسعه روابط بویژه در حوزه تجاری و اقتصادی به نفع ملت‌های خود به عمل آوریم.

براک در ادامه با تأکید بر اهمیت تعهد و پایبندی طرفین به توافق برجام گفت: برجام نه تنها برای ایران بلکه برای بلژیک و اتحادیه اروپا از اهمیت زیادی برخوردار است و تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد که اتحادیه اروپا به همه تعهدات خود عمل کند.

وی با تأکید بر لزوم بهبود روابط بانکی بین دو کشور، گفت: برقراری و بهبود تبادلات بانکی را به نفع دو طرف می‌دانم و برخی مشکلات موجود باید هر چه سریع‌تر برطرف شده و کانال‌های باثبات بانکی بین تهران و بروکسل برقرار شود.

رییس مجلس نمایندگان بلژیک در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در حوزه سیاسی و راهبردی منطقه‌ای ایفا می‌کند، گفت: همکاری با جمهوری اسلامی ایران در این حوزه به نفع تمامی کشورهایی است که با تروریسم مقابله می‌کنند. بلژیک قربانی تروریسم است و مصمم است همکاری‌های نزدیکی با تهران در این حوزه برقرار کند.