به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح «مهر تحصیلی» از محل موقوفات واقفین خیراندیش در زنجان خبر دادو گفت: طرح «مهر تحصیلی» قبل از آغاز سال تحصیلی با امینانه نیات واقفین اجرایی خواهد شد.

ویبه اهداف اجرای طرح مهر تحصیلی اشاره کرد و یاد آورشد: این طرح علاوه بر انسجام بخشی و هدایت امینانه نیات موجب رفع بخشی از مشکلات دانش‌آموزان می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در اجرای طرح مهر تحصیلی موضوعاتی از قبیل خرید لباس و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان بی‌بضاعت، هزینه تحصیلی اطفال بی‌بضاعت، هزینه تحصیل و امرار معاش دانش‌آموزان مورد تاکید بوده است.

جنتی تاکید کرد: ایجاد وحدت رویه در کمک به دانش‌آموزان نیازمند نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است و همکاری بیشتر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی آثار و نتایج مثبت موقوفات در افزایش مشارکت مردم موثر است.

وی گفت: در راستای رسالت‌های خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش طرح‌های مختلفی از سوی این سازمان اجرا می‌شود و در همین زمینه یکی از مهمترین طرح‌های اجرایی «مهر تحصیلی» است که با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ابراز کرد: کمک‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند و حل مشکلات مربوط به ادامه تحصیل آنها از اهداف مهم این طرح است و این طرح هر سال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.