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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان:

طرح «مهر تحصیلی» در زنجان اجرا می‌شود

طرح «مهر تحصیلی» در زنجان اجرا می‌شود

زنجان-مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: طرح «مهر تحصیلی» همزمان با بازگشایی مدارس در زنجان اجرا می‌شود.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جعفر جنتی  ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح «مهر تحصیلی» از محل موقوفات واقفین خیراندیش در زنجان خبر دادو گفت:  طرح «مهر تحصیلی» قبل از آغاز سال تحصیلی با امینانه نیات واقفین  اجرایی خواهد شد.

ویبه اهداف اجرای طرح مهر تحصیلی  اشاره کرد و یاد آورشد: این طرح علاوه بر انسجام بخشی و هدایت امینانه نیات موجب رفع بخشی از مشکلات دانش‌آموزان می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در اجرای طرح مهر تحصیلی موضوعاتی از قبیل خرید لباس و لوازم‌التحریر دانش‌آموزان بی‌بضاعت، هزینه تحصیلی اطفال بی‌بضاعت، هزینه تحصیل و امرار معاش دانش‌آموزان مورد تاکید بوده است. 

جنتی تاکید کرد: ایجاد وحدت رویه در کمک به دانش‌آموزان نیازمند نیز از دیگر اهداف اجرای این طرح است و همکاری بیشتر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی آثار و نتایج مثبت موقوفات در افزایش مشارکت مردم موثر است.

وی گفت: در راستای رسالت‌های خطیر سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر نظارت و صیانت از نحوه اجرای صحیح و امینانه نیات واقفین خیراندیش طرح‌های مختلفی از سوی این سازمان اجرا می‌شود و در همین زمینه یکی از مهمترین طرح‌های اجرایی «مهر تحصیلی» است که با هدف کمک به دانش‌آموزان نیازمند اجرا می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان ابراز کرد: کمک‌رسانی به دانش‌آموزان نیازمند و حل مشکلات مربوط به ادامه تحصیل آنها  از اهداف مهم این طرح است و این طرح هر سال همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می‌شود.

کد مطلب 4088473

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