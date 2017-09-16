انتخاب دهیاران براساس شایستگی باشد/ لزوم توسعه کارآفرینی در روستا

به گزارش خبرنگار مهر، علی نصیبی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان، اظهار کرد: دهیاران به عنوان شهردار هستند و وظایف آن ها سخت تر است، وظایف امنیتی، بهداشتی، اقتصادی و عمرانی روستا با آن ها است.

نصیبی ادامه داد: دهیاران ۴۸ وظیفه داشتند که در ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه ۱۰ وظیفه دیگر به آن اضافه شد و علاوه بر آن اجرای بعضی از تفاهم نامه ها با آن است.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان توضیح داد: دهیاران براساس درجه ای که روستا دارد و همچنین سطح سواد، سوابق در دستگاه های اجرایی و ... انتخاب می شوند.

وی تأکید کرد: انتظار آن است که دهیاران در زمینه کارآفرینی و رونق فرهنگی و اجتماعی روستا و درآمدزایی و گردشگری فعال باشند.

نصیبی ادامه داد: با توجه به انبوه انتظارات و قانون، باید افرد جوان، تحصیلکرده و فعال انتخاب شوند و انتظار ما این است که شوراها از دهیاران قبلی که کارآمد و تجربه دیده هستند استفاده کنند و از جابجایی های بی مورد پرهیز شود.

وی گفت: اکنون در مرحله انتخاب و گزینش دهیاران هستیم و در ۶ ماه دوم سال آموزش آنان را در ۹ سرفصل پی می گیرم.

وی تصریح کرد: ۱۰ روز بعد از انتخابات کار آموزش شوراها را از بندرگز شروع کردیم و در ۲۲ مرداد در مراه تپه به پایان رساندیم که مشتمل بر شرح وظایف، ارتباط متقابل دستگاه های دولتی و ... بود.

مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گلستان بیان کرد: اولین استانی در کشور بودیم که آموزش را شروع کردیم و ۵۸.۸ درصد از اعضا شرکت کردند، بیشترین کیفیت در شهرستان مینودشت بود.

نصیبی افزود: سعی داریم دو دوره تخصصی برای دهیاران تا پایان سال برگزار کنیم و همایش منطقه ای نیز داشته باشیم.