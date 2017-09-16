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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۱۶

شمشیربازی جام جهانی جوانان - تهران؛

۱۳ شمشیرباز اسلحه سابر ایران به جدول اصلی صعود کردند

۱۳ شمشیرباز اسلحه سابر ایران به جدول اصلی صعود کردند

مرحله مقداتی مسابقات شمشیربازی جام جهانی جوانان با صعود ۱۳ نماینده ایران به جدول اصلی اسلحه سابر همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی شمشیربازی، رقابت های شمشیربازی جام جهانی جوانان (سابر انفرادی و تیمی) از صبح امروز شنبه در ورزشگاه شیرودی تهران با حضور ۱۵ کشور در قالب ۶۲ ورزشکار  آغاز شد. در پایان مرحله مقدماتی بخش انفرادی این مسابقات از میان ۲۰ شمشیرباز ایران ۱۳ نفر به جدول اصلی راه یافتند که اسامی آنها به شرح زیر است:

شهریار گلزار، میثم لاهوت، نیمازاهدی، امیراحمد امینی، محمدحسین عابدینی، احمدرضا شه میری، امیرحسین شاکر، رضوان سحرخیز، آرش فتحی نوران، علیرضا صالح، علیرضا خانی، امیرمهدی پورعاشوری و فرزین خلیلی.

کد مطلب 4088482
زینب حاجی حسینی

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