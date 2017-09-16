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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۲۸

چهره های برتر ووشو استان ایلام معرفی شدند

چهره های برتر ووشو استان ایلام معرفی شدند

ایلام-رقابت های ووشو قهرمانی استان ایلام با معرفی افراد برتر به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابت ها در بخش ساندا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در محل خانه ووشو استان برگزار شد.

افراد برتر به مسابقه های ووشو بخش ساندا قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان که آبان ماه ۹۶ در استان خراسان رضوی و رقابت های رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان که بهمن ماه امسال در استان زنجان برگزار خواهد شد ، اعزام می شوند.

با پایان یافتن این رقابت دو روزه تیم شهرستان ایلام مقام اول، چرداول و ایوان بطور مشترک عنوان دوم رسیده و مهران نیز به مقام سوم دست یافت.

گفتنی است هم اکنون ۱۱ نفر از ووشو کاران ایلام در اردوهای تیم ملی ووشو در رده های سنی مختلف حضور دارند.

کد مطلب 4088497

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