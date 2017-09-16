چهره های برتر ووشو استان ایلام معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، این رقابت ها در بخش ساندا روزهای پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در محل خانه ووشو استان برگزار شد.

افراد برتر به مسابقه های ووشو بخش ساندا قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان که آبان ماه ۹۶ در استان خراسان رضوی و رقابت های رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان که بهمن ماه امسال در استان زنجان برگزار خواهد شد ، اعزام می شوند.

با پایان یافتن این رقابت دو روزه تیم شهرستان ایلام مقام اول، چرداول و ایوان بطور مشترک عنوان دوم رسیده و مهران نیز به مقام سوم دست یافت.

گفتنی است هم اکنون ۱۱ نفر از ووشو کاران ایلام در اردوهای تیم ملی ووشو در رده های سنی مختلف حضور دارند.