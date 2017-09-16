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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۳۶

رویترز خبر داد؛

نروژ در ایران نیروگاه برق خورشیدی می‌سازد

نروژ در ایران نیروگاه برق خورشیدی می‌سازد

یک شرکت نروژی در نظر دارد یک نیروگاه برق خورشیدی در ایران بسازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت نروژی که در زمینه ساخت و مدیریت نیروگاه های خورشیدی در کل جهان فعال است، قصد دارد ۱۲۰ مگاوات برق در ایران تولید کند و در آینده این تولید را به ۵۰۰ مگاوات افزایش دهد.

ریموند کارلسن،مدیرعامل این شرکت گفت: نمی‌خوام بگویم تا چه زمانی یک توافقنامه امضا می‌کنیم، اما در حال تلاش برای تحقق این هدف هستیم.

در طرح اولیه مورد مذاکره، برای ایجاد ظرفیت تولید هر ۱۰۰ مگاوات برق، ۱۲۰ میلیون دلار سرمایه لازم است. با این همه، با توجه به آلودگی هوا، ایران انگیزه بالایی برای سرمایه گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر دارد.

ظرفیت کنونی تولید برق خورشیدی در ایران ۵۳ مگاوات است، اما ۷۶ شرکت برای مطالعه درباره ایجاد ۹۳۲ مگاوات ظرفیت تولید برق، توافق نامه امضا کرده‌اند.

کد مطلب 4088507

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