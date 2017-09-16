یک کشته و سه مجروح به دنبال واژگونی خودروی سواری در جنوب تهران

به گزارش خبر گزاری مهر، با اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ از سوی رانندگان خودروهای عبوری، بلافاصله نیروهای آتش نشانی ایستگاه ۵۰ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی تهران، ساعت ۱۶:۳۳ روز گذشته به آزادراه تهران-قم، حوالی تیر شماره ۱۹۹ اعزام شدند.

اسماعیل اکبری فرمانده آتش نشانان اعزام شده به محل حادثه در این خصوص گفت: یک دستگاه خودرو سواری تندر در حال حرکت در آزادراه بود که به علت نامشخصی از مسیر اصلی خارج شده و پس از برخورد با دیواره بتنی، در حاشیه خاکی آزادراه واژگون شد.

وی ادامه داد: شدت این حادثه به حدی بود که همه سرنشینان در اتاقک این وسیله نقلیه محبوس شده بودند که نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه جریان برق خودرو سواری را قطع کردند و با استفاده از تجهیزات هیدرولیکی مشغول امداد رسانی به مصدومان شدند.

این فرمانده آتش نشانی اضافه کرد: آتش نشانان در کوتاه ترین زمان ممکن هر چهار نفر سرنشینان(یک مرد ۴۷ ساله، یک خانم ۳۹ ساله و دو نفر دختر ۵ و ۱۰ ساله) را از داخل اتاقک کاملا متلاشی شده خودرو سواری خارج کرده و برای معاینات پزشکی تحویل عوامل اورژانس دادند.

اکبری خاطرنشان کرد: پس از انجام معاینات پزشکی متاسفانه مشخص شد مرد میانسال براثر شدت جراحات جان خود را از دست داده است و سه نفر دیگر به شدت مصدوم شده اند که مصدومان به وسیله خودرو اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

گفتنی است؛ نیروهای آتش نشانی پس از ایمن سازی کامل، محل حادثه را برای بررسی علت تحویل کارشناسان راهور دادند.