به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۵ماهه نخست امسال، به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۲۰۸۲.۴ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۰۸.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۴ درصد افزایش دارد.

جدول ۱ بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال ۱۳۹۶ است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه سال جاری مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۴.۱ درصد کل تسهیلات پرداختی) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱.۲ درصد افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن نیز در پنج ماهه سال جاری معادل ۵۳۷.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۰.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۱۳۳۴.۶ هزار میلیارد ریال) است.

همچنین از ۶۲۷.۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۵.۶ درصد آن (مبلغ ۵۳۷.۵ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

در جدول شماره ۲ مشاهده می‌شود تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۷۹ فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره ۶۰۰۷ میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. همچنین در بخش خدمات تعداد ۱ میلیون و ۷۹۲ هزار و ۸۵۹ فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره ۴۷۳ میلیون ریال پرداخت شده است.

قابل تأکید است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.