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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۱۰

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده:

مهمترین اولویت کاری استاندار جدید باید توسعه زیرساختها باشد

مهمترین اولویت کاری استاندار جدید باید توسعه زیرساختها باشد

یاسوج- نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده گفت: مهمترین اولویت کاری استاندار جدید کهگیلویه و بویراحمد در راستای توسعه استان، باید توسعه زیرساختها باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، عدل هاشمی پور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: تا زمانی که زیر ساختها درست نشود بخش خصوصی دراستان سرمایه گذاری نمی کند.

وی افزود: ایجاد زیر ساختها باید مطابق قوانین مناطق محروم با همکاری و کمک دولت انجام شود.

هاشمی پور  تصریح کرد: این استان برای توسعه نیازمند توسعه راهها، مهار آبهای سطحی و استفاده از رودخانه ها در راستای توسعه کشاورزی و استفاده از ظرفیت های کشاورزی استان و تامین آب شرب است.

وی استفاده از ذخایر معدنی و فعال شدن معادن و توسعه گردشگری با هدف اشتغالزایی را از دیگر نیازهای استان برای خروج از محرومیت عنوان کرد.

هاشمی پور تاکید کرد: اگر می خواهیم استان ما در لیست استانهای توسعه یافته قرار گیرد باید فارغ از مسائل سیاسی، قومی و جناحی به فرهنگ و اقتصاد توجه ویژه شود.

وی افزود: همه باید کمک کرده و با هدفی واحد که خروج استان از محرومیت است،  برای توسعه استان تلاش کنیم.

کد مطلب 4088554

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