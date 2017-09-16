قیمت جهانی شکر افزایش یافت/روغن پالم گران شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی، طبق گزارش شورای جهانی غلات در هفته منتهی به ۸ سپتامبر نسبت به هفته گذشته آن قیمت روغن پالم مالزی در هر تن ۲۵ دلار و اندونزی ۳۰ دلار افزایش داشته است. همچنین قیمت شکر ۱۲ دلار افزایش داشته ضمن اینکه نرخ برنج هندی باسماتی ۱۵۰۹، ۳۰ دلار کاهش داشته است. براساس این گزارش قیمت برنج تایلندی ۱۲ دلار افزایش داشته همچنین قیمت برنج هندی باسماتی۱۱۲۱، ۵ دلار افزایش داشته است.

این گزارش می افزاید گندم آسیابانی استرالیا، دریای سیاه و کانادا به ترتیب ۱۶ دلار، ۳ و ۱۲ دلار افزایش قیمت داشته ضمن اینکه قیمت گندم دوروم کانادا ثابت بوده و نرخ گندم آلمان یک دلار کاهش داشته است.

براساس این گزارش نرخ روغن سویای آرژانتین دو دلار کاهش داشته و روغن سویای برزیل، ۱۰ دلار ارزان شده است. همچنین روغن آفتابگردان روسیه و اکراین، یک دلار افزایش قیمت داشته است.