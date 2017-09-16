استاندار جدید مرکزی باید در حوزه اقتصادی باتجربه و توانمند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی مقدسی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از بازنشستگان، از کار افتادگان و همسران بازماندگان نمونه تامین اجتماعی استان مرکزی در اراک، با اشاره به موضوع تغییرات استانداران در کشور بیان کرد: در کنار تعهدات استانداران کشور اعم از تخصص، آگاهی و همسویی با دولت، فرد مورد نظر برای استان مرکزی باید در حوزه اقتصادی توانمندی بیشتری داشته باشد تا شاهد تحرک و پویایی در حوزه اقتصادی استان باشیم و ترجیحا نیرویی بومی باشد که استان مرکزی را به خوبی بشناسد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس افزود: در خصوص مشکلات استان همه فعالان سیاسی استان، مدیران، مسئولان و نمایندگان مجلس باید همگرایی داشته باشند تا راه حل هایی مناسب ارائه شود و شاهد حرکتی رو به جلو باشیم.

وی اضافه کرد: در جلسه ای با وزیر صنعت، معدن و تجارت به وی پیشنهاد تشکیل کمیته ای برای حل مشکل صنایع بزرگ استان را دادیم که مصوبات این کمیته مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی کشور تلقی می شود و از وزیر صنعت انتظار می رود در حوزه رفع مشکلات کارگری شاهد پیشرفت مطلوب باشیم.

مقدسی در بخش دیگر سخنان خود در رابطه با سازمان تامین اجتماعی گفت: دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی پرداخت کند، این بدهی امانتی در دست دولت است که باید به تامین اجتماعی برگرداند تا شاهد ارائه خدمات بهتری از این سازمان باشیم.

وی افزود: از نکاتی که همواره مجمع نمایندگان استان دنبال کرده این است که دولت بدهی ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

مقدسی بیان کرد: همچنین مدیریت منابع از مباحث مهم دیگری است که موجب می شود خدمات ارزشمندی به بازنشستگان و ذینفعان در تامین اجتماعی برسد و این خواسته به حق جامعه کارگری و بازنشستگان در سراسر کشور است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس خاطرنشان ساخت: با پرداخت این مبلغ به سازمان تامین اجتماعی که جزئی از بخش خصوصی است این سازمان می تواند به نحو مطلوب تری به افراد تحت پوشش و بازنشستگان خود خدمات ارائه دهد.

وی تصریح کرد: بازنشستگان با مشکلاتی که امروزه در جامعه وجود دارد و با توجه به بالا بودن هزینه های آئله مندی و درمان در مضیقه هستند، طبق ماده ۱۳ و ۳۷ برنامه ششم توسعه پیش بینی هایی برای افزایش حقوق بازنشستگان شده که تا پایان این برنامه دولت باید تمهیداتی برای اجرایی شدن آن بیاندیشد.

مقدسی ادامه داد: در حوزه درمان تامین اجتماعی قدم های خوبی برداشته شده اما در استان مرکزی ۹۲۵هزار دفترچه تامین اجتماعی وجود دارد که در کشور از این نظر رتبه پنجم را دارا هستیم و با توجه به صنعتی بودن استان باید دامنه شمول خدمات تامین اجتماعی در آن گسترش یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: خدماتی که از سوی تامین اجتماعی در استان ارائه می شود مطلوب است اما جوابگوی گستردگی مشمولان تامین اجتماعی استان مرکزی نیست و باید تعداد مراکز خدمات این سازمان افزایش پیدا کند.

وی افزود: بسیار مهم است که بازنشستگان بعد از تلاش و کوشش هایی که برای رونق اقتصاد و تولید در جامعه انجام داده اند آرامش خاطر داشته باشند و دغدغه های جامعه بازنشسته که امروز شاهد آن هستیم برطرف شود.