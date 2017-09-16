۱۱ واحد صنفی فروش غذای آماده در اردبیل متخلف شناخته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی پرونده‌ها به خبرنگار مهر گفت: در بین واحدهای صنفی فروش غذای آلوده تخلفاتی از جمله استفاده از مواد غذایی فاسد، استفاده از برنج نامرغوب خارجی، استفاده از رنگ‌های شیمیایی، استفاده از جوهر نمک و یا نمک تصفیه نشده مشاهده‌شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف افزود: این به معنی تخلف تمامی واحدها نبوده و برخی واحدها با کمترین میزان سود غذای مرغوب به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱ پرونده تشکیل شده است، اضافه کرد: بررسی‌ها در هفته‌های آتی نیز ادامه دارد و از تعدادی از واحدها نمونه‌برداری صورت گرفته که فعلاً نتیجه آن گزارش نشده است.

نجف زاده با ذکر مثالی به پرونده استفاده از ۱۷ کیلو گوشت فاسد اشاره و تصریح کرد: از سوی شهروندان نیز شکایاتی واصل شده و در دستور کار بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح بازرسی نظارتی ضربتی اضافه کرد: بازرسی از واحدهای صنفی غذای آماده که اغلب به قیمت نازل پنج یا شش هزار تومان به فروش می‌رسد ادامه دارد.