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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۱

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل:

۱۱ واحد صنفی فروش غذای آماده در اردبیل متخلف شناخته شدند

۱۱ واحد صنفی فروش غذای آماده در اردبیل متخلف شناخته شدند

اردبیل – مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: طی بازرسی‌های اخیر ۱۱ پرونده تخلف از واحدهای صنفی فروش غذای آماده در این استان تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نجف زاده بعدازظهر شنبه در حاشیه بررسی پرونده‌ها به خبرنگار مهر گفت: در بین واحدهای صنفی فروش غذای آلوده تخلفاتی از جمله استفاده از مواد غذایی فاسد، استفاده از برنج نامرغوب خارجی، استفاده از رنگ‌های شیمیایی، استفاده از جوهر نمک و یا نمک تصفیه نشده مشاهده‌شده است.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای واحدهای متخلف افزود: این به معنی تخلف تمامی واحدها نبوده و برخی واحدها با کمترین میزان سود غذای مرغوب به مشتریان خود ارائه می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۱ پرونده تشکیل شده است، اضافه کرد: بررسی‌ها در هفته‌های آتی نیز ادامه دارد و از تعدادی از واحدها نمونه‌برداری صورت گرفته که فعلاً نتیجه آن گزارش نشده است.

نجف زاده با ذکر مثالی به پرونده استفاده از ۱۷ کیلو گوشت فاسد اشاره و تصریح کرد: از سوی شهروندان نیز شکایاتی واصل شده و در دستور کار بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح بازرسی نظارتی ضربتی  اضافه کرد: بازرسی از واحدهای صنفی غذای آماده که اغلب به قیمت نازل پنج یا شش هزار تومان به فروش می‌رسد ادامه دارد.

کد مطلب 4088595
محمد میرزایی ناطق

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