تابستان امسال ۳۵۰۰ اردوی جهادی در کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد عالی ظهر شنبه در جلسه هماندیشی با مدیران مسئول خبرگزاریها و نشریات استان همدان با بیان اینکه شهید حسین همدانی از پرچمداران عرصه خدمترسانی بود، اظهار داشت: نیروهای مقاومت سوریه با الگوگیری از بسیج سازندگی در حال خدمترسانی و محرومیتزدایی هستند.
مسئول فرهنگی سازمان بسیج سازندگی کشور بسیج سازندگی را نهادی مردمی دانست و بابیان اینکه این مجموعه یک دستگاه اجرایی به حساب میآید، افزود: خدماتدهی به مناطق محروم اولویت برنامه های این مجموعه است.
عالی با تاکید بر اینکه دنبال این نیستیم که خدمات ارائه شده به مردم را به اسم سازمان بسیج سازندگی تمام کنیم، گفت: سال گذشته ۱۲۰ هزار پروژه محرومیتزدایی در کشور به سرانجام رسید.
وی با بیان اینکه تابستان امسال بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ اردوی جهادی در کشور انجام شد، عنوان کرد: بسیج سازندگی از اقشار سپاه است و به دور از موضوعات سیاسی خدمترسانی میکند و دراین مجموعه محدودیت جنس و سن وجود ندارد.
مسئول فرهنگی سازمان بسیج سازندگی کشور باتاکید براینکه هرفردی که از خط قرمز نظام عبور نکند میتواند با بسیج سازندگی همکاری کند، گفت: حتی از ایرانیهای ساکن کشورهای دیگر به اردوهای جهادی میآیند.
عالی باتاکید بر وجود فضای باز خدمترسانی به مردم و بیان اینکه به دنبال ترویج سبک زندگی جهادی هستیم، عنوان کرد: رسانهها باید ما را در این راه کمک کرده و گروههای جهادی را معرفی و نحوه خدماترسانی آنها را برای مردم بیان کنند.
مسئول فرهنگی سازمان بسیج سازندگی کشور بابیان اینکه باید بگوییم چه کسانی با چه ویژگیهایی در گروههای جهادی حضور مییابند، گفت: باید مدلها و الگوهای کاری را به مردم معرفی و فقر اطلاعاتی کشور در این حوزه را با کمک رسانهها رفع کرد.
عالی از ارائه مشاوره و راهنمایی، آموزش و تسهیلات در حوزه اشتغالزایی خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۳۵ هزار کارگاه اقتصادی ایجاد شد و ۲۰ هزار مرکز پرورش بلدرچین با کمک گروههای جهادی آغاز به کار کردند.
مسئول فرهنگی سازمان بسیج سازندگی کشور تاکیدکرد: با کارگاهها و مراکز اقتصادی زودبازدهای که ایجاد میشود آسیبهای اجتماعی نیز کاهش یافته و سرپرست خانواده در کنار خانواده خود خواهد بود.
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