اجرای طرح کرامت در ۱۱ نقطه استان همدان با هدف مبارزه با اعتیاد

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صادقی ظهر شنبه در جلسه هم‌اندیشی با مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و نشریات همدان بابیان اینکه بسیج سازندگی فعالیت‌هایی در زمینه محرومیت‌زدایی دارد، گفت: امسال ۲۲۰ گروه جهادی از اقشار مختلف در نقاط مختلف استان همدان فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی همدان در حوزه عمرانی پروژه‌های زودبازده را دنبال می‌کند و تاکنون ۴۰ پروژه عمرانی شامل خانه عالم، مسجد، پل و راه روستایی احداث کرده است، گفت: مرمت مدارس و خانه‌های بهداشت در دستور کار قرار دارد.

صادقی با بیان اینکه میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای فعالیت های عمرانی ۲ میلیارد تومان اعتبار بوده است، گفت: ۴ مسجد نیز در این مدت ساخته شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) استان بااشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی پروژه‌های اقتصادی کوچک و تولیدی، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی هر منطقه، اموری تعریف شده است.

صادقی با اشاره به اینکه کیفیت‌بخشی برنامه‌ها و پروژه‌ها در دستور کار است، به اجرای طرح کرامت در ۱۱ نقطه استان همدان اشاره و عنوان کرد: در استان همدان ۱۱ محله برای برگزاری طرح جامع کرامت با هدف مبارزه با اعتیاد انتخاب شده است.

وی ادامه داد: در این طرح معتادان و قاچاقچیان شناسایی و با آنها اتمام حجت می‌شود که از کار خود دست بردارند.

صادقی گفت: معتادان شناسایی شده با هماهنگی مراکز ترک اعتیاد به صورت رایگان درمان می‌شوند و پس از طی مراحل درمان شغل برای آن‌ها ایجاد خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه فرآیند اجرای امور در طرح کرامت در ۶ گام تعریف شده است، عنوان کرد: طرح کرامت در شهرستان ملایر به صورت جامع در حال اجرا است.