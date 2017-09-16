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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۴۱

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه همدان خبرداد:

اجرای طرح کرامت در ۱۱ نقطه استان همدان با هدف مبارزه با اعتیاد

اجرای طرح کرامت در ۱۱ نقطه استان همدان با هدف مبارزه با اعتیاد

همدان - مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان از اجرای طرح کرامت در ۱۱ نقطه این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام صادقی ظهر شنبه در جلسه هم‌اندیشی با مدیران مسئول خبرگزاری‌ها و نشریات همدان بابیان اینکه بسیج سازندگی فعالیت‌هایی در زمینه  محرومیت‌زدایی دارد، گفت: امسال ۲۲۰ گروه جهادی از اقشار مختلف در نقاط مختلف استان همدان فعالیت داشتند.

وی با بیان اینکه بسیج سازندگی همدان در حوزه عمرانی پروژه‌های زودبازده را دنبال می‌کند و تاکنون ۴۰ پروژه عمرانی شامل خانه عالم، مسجد، پل و راه روستایی احداث کرده است، گفت: مرمت مدارس و خانه‌های بهداشت در دستور کار قرار دارد.

صادقی با بیان اینکه میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای فعالیت های عمرانی ۲ میلیارد تومان اعتبار بوده است، گفت: ۴ مسجد نیز در این مدت ساخته شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) استان بااشاره به برنامه ریزی برای راه اندازی پروژه‌های اقتصادی کوچک و تولیدی، عنوان کرد: با توجه به ظرفیت‌هایی هر منطقه، اموری تعریف شده است.

صادقی با اشاره به اینکه کیفیت‌بخشی برنامه‌ها و پروژه‌ها در دستور کار است، به اجرای طرح کرامت در ۱۱ نقطه استان همدان اشاره و عنوان کرد: در استان همدان ۱۱ محله برای برگزاری طرح جامع کرامت با هدف مبارزه با اعتیاد انتخاب شده است.

وی ادامه داد: در این طرح معتادان و قاچاقچیان شناسایی و با آنها اتمام حجت می‌شود که از کار خود دست بردارند.

صادقی گفت: معتادان شناسایی شده با هماهنگی مراکز ترک اعتیاد به صورت رایگان درمان می‌شوند و پس از طی مراحل درمان شغل برای آن‌ها ایجاد خواهد شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان بابیان اینکه فرآیند اجرای امور در طرح کرامت در ۶ گام تعریف شده است، عنوان کرد: طرح کرامت در شهرستان ملایر به صورت جامع در حال اجرا است.

کد مطلب 4088615

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