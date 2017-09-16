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۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۲

در حاشیه نشست مجمع عمومی؛

وزیران خارجه ۱+۵ و ایران دیدار می‌کنند

وزیران خارجه ۱+۵ و ایران دیدار می‌کنند

وزیران امور خارجه کشورهای ۱+۵ و ایران اواخر هفته جاری در نیویورک با یکدیگر دیدار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، اسپوتنیک به نقل از «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران نوشت: نشست ایران و وزرای خارجه ۱ + ۵ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش تصمیم بر برگزاری جلسه میان ایران و اعضای گروه ۱+۵ شامل وزیران امور خارجه روسیه، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و چین، در وین در زمان برگزاری کمیسیون نظارت بر اجرای طرح اقدام جامع مشترک در برنامه اتمی ایران (SVPD) (برجام) گرفته شده بود.

صبح امروز شنبه نیز اعلام شد که احتمال دیدار ظریف و «رکس تیلرسون» وزیر امور خارجه آمریکا، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل وجود دارد.

کد مطلب 4088629
عبدالحمید بیاتی

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