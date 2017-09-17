میزان جستجوی کاربران درپایگاه اطلاعات علمی/ثبت ۱.۵جستجو در ثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) در راستای افزایش کیفیت دادههای علمی در نظام علم و پژوهش کشور، در حال فعالیت است و برآوردها نشان می دهد که تا پایان ۳ ماهه اول امسال ۵ میلیون جستجو در این پایگاه بومی به ثبت رسیده است و ۱۷ میلیون و ۷۰۸ هزار کاربر به این پایگاه مراجعه کردند که رشدی بیش از ۶۶ برابر را در ۴ سال اخیر نشان می دهد.
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای پرداختن به بحث آموزش و پژوهش و پشتیبانی و حمایت از پژوهشگران، پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) را راه اندازی کرده است.
آخرین بررسی ها نشان می دهد که روزانه میانگین بیش از ۱۷هزار کاربر منحصربهفرد به این پایگاه مراجعه کرده و میانگین جستجوی کاربران در این پایگاه علمی در سال ۱۳۹۵ در هر ثانیه، ۱.۵ جستجو عنوان شده است.
اکنون بیشترین دادههای پایگاه اطلاعات علمی ایران از پایاننامهها و رسالهها است اما طرحهای پژوهشی، پایاننامهها، رسالهها، پیشنهادهها، پروانههای اختراع، گزارشهای دولتی، همایشهای علمی، نشریههای علمی، مقالههای علمی، ناشران علمی، و روزنامهها و همچنین کتابشناسیها، واژهنامهها، و فهرستهای مستند نامها نیز در این موتور جستجوی علمی دیده می شود.
بالاترین شمار جستجو در این موتورجستجوی علمی مربوط به تابستان سال ۹۴ با مراجعه ۱۲ میلیون و ۷۹۱ هزار جستجو بوده است.
اطلاعات بیش از ۹۳۰ هزار مدرک علمی که ۴۲۷ هزار و ۷۸۱ رکورد آن مربوط به پایاننامهها است، از طریق این پایگاه اطلاعات علمی در اختیار جامعه علمی کشور است.
پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) نزدیک به ۶۰۰ هزار کاربر دارد. درسال ۹۵ بیش از ۶۹ هزار رکورد تازه به این پایگاه افزوده شده است.
با میانگین یک و نیم جستوجو در هر ثانیه و روزانه بیش از ۱۲۳ هزار جستوجو، بیش از ۴۵ میلیون جستجو در سال ۱۳۹۵، در این پایگاه به ثبت رسیده است.
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