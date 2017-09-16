زمان دسترسی به اطلاعات در گمرک از یک ماه به یک دقیقه کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران اعلام کرد: اطلاعات واردات خودروی سواری در پنج ماهه اول سالجاری با ۲۱ هزار رکورد کاملا شفاف و با شرح کامل خودروها در سایت گمرک ایران قرار داده شده است و این اطلاعات به تفکیک نوع خودرو ، حجم موتور ، ارزش دلاری و ریالی تهیه و در چارچوب قانون دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات ، در اختیار عموم مردم قرار گرفته و قابل بهره برداری است.

یکی از افتخارات گمرک ایران در دولت یازدهم و دوازدهم فراهم نمودن شرایطی است که مردم بتوانند به شکل بسیار آسان تری به اطلاعات تجارت خارجی دسترسی داشته باشند و با این هدف امکان دسترسی روزانه به آمارهای تجارت خارجی ، دسترسی ماهیانه با جزئیات کامل تمامی کالاها و دسترسی آزاد به ارزش های گمرکی به کمک سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده و هم اکنون حتی برای هر یک ارباب رجوع بانک اطلاعات الکترونیکی تشکیل شده و خدمت گیرندگان می توانند به جزئی ترین اطلاعات ترخیص کالا ، گردش کار ، تعرفه و ارزش به صورت آنلاین و با هیچ گونه محدودیتی دسترسی داشته باشند.

در ادامه آمده است: این در حالی است که پیش از راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان دسترسی به حداقل اطلاعات برای عموم شهروندان فراهم نبود و جمع آوری اطلاعات به صورت دستی از گمرکات اجرایی بیش از یک ماه طول می کشید و تنها کلیات آمار تجارت خارجی منتشر می شد و امکان دسترسی خدمت گیرندگان به اطلاعات خود نیز فراهم نبود. در حالیکه هم اکنون تمامی اطلاعات قابل انتشار تجارت خارجی و ارزش کالاها در اختیار شهروندان قرار می گیرد و آمار تجارت خارجی به صورت روزانه در دسترس عموم شهروندان قرار گرفته است. ضمن اینکه زمان دستیابی به اطلاعات به کمک سامانه های هوشمند از یکماه به یک دقیقه کاهش یافته است.

مسئولان گمرک ایران شفاف سازی اطلاعات تجارت خارجی را یکی از افتخارات مهم در دولت و دستاوردی بزرگ می دانند و نه تنها محدودیتی ایجاد نکرده بلکه تلاش دارند دامنه اطلاعات قابل انتشار تجارت خارجی را جهت احترام به حقوق شهروندان و دسترسی آزاد عموم مردم به اطلاعات گسترش دهند.

