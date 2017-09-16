به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید حسن مرتضوی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که با محوریت امربه‌معروف و نهی از منکر در استان برگزار شد، اظهار کرد: به‌منظور اثربخشی برنامه‌های هفته احیا امربه‌معروف و نهی از منکر در خراسان شمالی ضرورت دارد به بهترین شیوه‌های اجرایی شدن این امر مهم در جامعه دست پیدا کنیم.

سردار مرتضوی افزود: بر اساس پژوهش‌های جامعه‌شناختی و تجربیات، ۳۴ شیوه برای اجرای امربه‌معروف و نهی از منکر شناسایی‌شده که تمامی آن‌ها بر اساس آموزه‌های دینی، روایات اهل‌بیت (ع) و فرمایشات بزرگان دینی است.

وی با اشاره به تصویب قانون حمایت از امران امربه‌معروف و نهی از منکر گفت: با توجه به اینکه ۳۷ سال از تصویب قانون امربه‌معروف و نهی از منکر می‌گذرد اما طی این سال‌ها این فرضیه مهم مظلوم واقع‌شده بود که درنهایت فروردین سال ۹۴ توسط اجلاس شورای اسلامی و شورای نگهبان مصوب شد.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی تصریح کرد: قانون حمایت از امران امربه‌معروف و نهی از منکر یکی از واجبات کشور بود که امروز نظام اسلامی از این اصل مهم برخوردار است.

سردار مرتضوی بیان کرد: قطعاً قوام و بهاء دین اسلام به امربه‌معروف و نهی از منکر بستگی دارد ازاین‌رو ضرورت دارد این امر مهم در سطح جامعه به‌درستی انجام شود.

وی اظهار کرد: جامعه امروز در حوزه امربه‌معروف و نهی از منکر نیازمند تفکر و تدبر عمیق است ازاین‌رو نباید برداشت سطحی از این فرضیه مهم انجام شود چراکه کاری پیچیده، منطقی و عقلانی است.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی افزود: امربه‌معروف و نهی از منکر تنها مختص به عفاف و حجاب نیست بلکه ضرورت دارد در راستای حاکمیت ارزش‌ها، اقتصاد مقاومتی و سایر موارد نیز پرداخته شود.

ضرورت تبدیل واجبات به معروف

سردار مرتضوی گفت: ضرورت دارد در جامعه امروز نخست واجبات به معروف تبدیل شوند و سپس به نهی از منکر توجه شود.

وی همچنین بر فرهنگ‌سازی و آموزش امربه‌معروف و نهی از منکر تأکید کرد و افزود: برای ترویج هر اقدامی در جامعه آموزش و فرهنگ‌سازی آن ضرورت دارد چراکه در غیر این تأثیرگذار نخواهد بود.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی اضافه کرد: همچنین باید محرمات در جامعه اسلامی به‌عنوان یک منکر برای تمام افراد تعریف شود و سپس به‌طرف نهی از منکر حرکت کنیم.

توجه تمامی دستگاه‌ها به موضوع امربه‌معروف

سردار مرتضوی گفت: به‌منظور استمرار و نتیجه‌بخش بودن موضوع امربه‌معروف و نهی از منکر ضرورت دارد تمامی دستگاه‌ها وظایف خود را در این راستا به‌خوبی انجام دهند.

وی اضافه کرد: پس از گذشت دو سال از تصویب قانون حمایت از امربه‌معروف و نهی از منکر هنوز معدود دستگاه‌هایی وجود دارند که روح این قانون را درک نکرده‌اند.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی تأکید کرد: ازاین‌رو تمامی دستگاه‌ها بر اساس وظایف ابلاغ‌شده در حوزه امربه‌معروف باید تلاش کنند.

سردار مرتضوی بابیان اینکه امسال هفته احیا امربه‌معروف و نهی از منکر هم‌زمان با اول محرم و هفته دفاع مقدس شده است، بیان کرد: به همین منظور شعار امسال شعار «نهضت حسینی، امربه‌معروف و نهی از منکر و ارزش‌های انقلاب اسلامی» گذاشته‌شده است.

وی گفت: طی امسال برنامه‌های هفته امربه‌معروف و نهی از منکر در قالب روزشمار هوشمندانه انجام می‌شود تا به‌عنوان مبنای اقدامات و فرهنگ‌سازی و مطالبه گری‌ها در جامعه باشد.

وی با اشاره به برنامه‌های هفته احیا امربه‌معروف و نهی از منکر بیان کرد: روز نخست با شعار «وحدت کلمه، دفاع مقدس امربه‌معروف و نهی از منکر» برنامه‌های آغاز می‌شود که طی این مدت تجمع‌های سراسری، سخنرانی‌ها، نواختن زنگ مدرسه در روز اول مهرماه، برپایی کرسی‌های آزاداندیشی، نشست‌های علمی، گردهمایی طلایه‌داران، انجام فعالیت‌های فرهنگی و سایر موارد انجام می‌شود و در پایان هفته با شعار حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر و بزرگداشت شهدا به اتمام می‌رسد.

هدف امربه‌معروف تخریب نیست

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی بابیان اینکه تخریب در امربه‌معروف و نهی از منکر جایگاهی ندارد، گفت: افرادی که در این حوزه ورود پیدا می‌کنند، باید آموزش‌های لازم برای انجام این اقدام مهم را دیده باشند چراکه هدف اصلی اصلاح است.

سردار مرتضوی اظهار کرد: بر اساس قانون تذکر لسانی برای امربه‌معروف و نهی از منکر دیده‌شده چراکه اعطاء شخصیت و جلب اعتماد از اولویت‌های این امر مهم است.

دفاع مقدس بزرگ‌ترین معروف است

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی همچنین اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از بزرگ‌ترین معروف‌هایی است که در نظام اسلامی ایران به وجود آمده است.

سردار مرتضوی گفت: ضرورت دارد در هفته احیا امربه‌معروف و نهی از منکر بر آشنایی نسل جدید با دفاع مقدس نیز تلاش کنیم.