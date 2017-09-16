ارزش های دفاع مقدس باعث احیا انقلابی گری و مدیریت جهادی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری عصر شنبه در دومین جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان سمنان به میزبانی استانداری بابیان اینکه دستاوردهای کشور مرهون دفاع مقدس است و باید یاد و خاطره شهدا را همواره زنده نگه داریم، ابراز داشت: ارزش های دفاع مقدس باعث احیا منش انقلابی گری و مدیریت جهادی در کشور شده و از سوی دیگر تقویت روحیه ایثار و مقاومت در بین جوانان را به دنبال دارد.
وی افزود: فعالیت مدیران دستگاه های اجرایی در استان ولایت مدار سمنان باعث عزت، افتخار وناامیدی دشمنانی می شود که کشور ما را دائما رصد میکنند لذا فرمانداری ها، شهرداری ها و مسئولان در فضاسازی، برپایی بهتر برنامه های هفته دفاع مقدس به لحاظ کمی و کیفی، تلاش کنند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه دشمن با ایجاد هجمه های فرهنگی می کوشد که بر امت اسلام سیطره پیدا کند، ابراز داشت: استکبار جهانی امروز گزینه های نظامی را ناکارآمد می داند لذا با ایجاد جنگ نرم اقتصادی در تلاش است تا به اهداف خود دست پیدا کند که خوشبختانه جوانان انقلابی و مومن هرگز اجازه نمی دهند نقشه های دشمنان محقق شود.
قنبری ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا و تجدید بیعت با آن ها می تواند ما را در حفظ دستاوردهای انقلاب یاری کند لذا تکریم از خانواده های شهدا و ایثارگران نه تنها در هفته دفاع مقدس بلکه همواره باید مد نظر مسدولان قرار گیرد.
وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب مسلمانان حتی نمی توانستند فرائض خود را به خوبی انجام دهند اما پس از انقلاب شکوهمند ایران اسلامی و دفاع مقدس، شاهد فریاد اسلام خواهی مسلمانان سایر کشورها در سراسر جهان هستیم.
۳۱ شهریور تا هفتم مهر ماه به نام هفته دفاع مقدس در ایران نام گذاری شده است.
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