طوفان ایرما تقاضای پول نقد را دو برابر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قبل از طوفان ایرما ۲ شعبه بانک مرکزی مجبور شدند ۲۴ ساعته کار کنند تا بتوانند به افزایش تقاضا قبل از وقوع سیل و قطع برق در این مناطق پاسخ دهند؛ بانک‌های آمریکایی در مسیر طوفان ایرما در هفته گذشته به زحمت ۲ برابر پول نقد معمول لازم خود را فراهم کردند.

طبق گفته مقامات ناظر بر واکنش اضطراری در منطقه تحت کنترل بانک مرکزی آتلانتا، شعب بانک مرکزی در میامی و جکسون‌ویل مبلغ ۲.۹ میلیارد دلار را که ۲ برابر میانگین هفتگی آنها بود، در خودروهای زرهی ویژه بارگیری کردند و آن را به سوی بانک‌ها و اتحادیه‌های مالی منطقه روانه کردند.

ماری گلبی، مدیر دفتر فعالیت‌های نقدی این منطقه در نیواورلئان گفت: ما کاملا فعالیت‌های معمول روزانه خود را ۲ برابر کردیم. در این مورد ما برخلاف آن‌چه در طوفان کاترینا در ۲۰۰۵ اتفاق افتاد نیازمند حمل پول نقد از خارج ایالت به داخل آن نبودیم.

گلبی گفت که افزایش تقاضا برای پول نقد ادامه نداشت و بیشترین میزان آن قبل از وقوع طوفان اتفاق افتاد و درحال حاضر بازار به آرامش رسیده است و مردم به سر کار خود بازگشته‌اند و تجارت‌ها فعال شده‌اند.