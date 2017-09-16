برنامه مدیریت شهری تغییر وظایف و ساختار خانه های سلامت است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید خداکرمی با اشاره به اینکه فلسفه فعالیت شهرداری در حوزه سلامت براساس شرح وظایف قانون شهرداری هاست، گفت: بخشی از فعالیت های خانه های سلامت شهرداری باحوزه بهداشت مرتبط است اما برخی خدماتی که در خانه های سلامت ارائه می شود با خدمات وزارت بهداشت موازی است و اثربخشی کافی را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شورای پنجم و شهرداری برای ساختار خانه های سلامت سراهای محله برنامه دارد، تصریح کرد: تلاش می کنیم بخشی از خدمات حوزه بهداشت در خانه های سلامت به صورت هدفمند، ارائه شود.

این عضو کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر افزود: وزارت بهداشت می تواند خدمات بهداشت حاشیه تهران را به شهرداری محول کند و در ارائه خدمات سلامت به مردم در این مناطق هم افزایی ایجاد شود.

به گفته وی خانه های سلامت باید به مسائل زیربنایی و پایه ای سلامت شهروندان ورود پیدا کند که امیدواریم با کمک وزارت بهداشت، وزارت رفاه و وزارت ورزش و جوانان بتوانیم در حوزه های اجتماعی و توانمندسازی زنان و خانواده ها در سراهای محله فعال تر باشیم و بخشی از وظایف دستگاه های دیگر را انجام دهیم و در مسیر هم افزایی به سمت مدیریت یکپارچه شهری قدم برداریم.