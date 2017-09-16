  1. جامعه
  2. شهری
۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

رئیس کمیته سلامت شورای شهر:

برنامه مدیریت شهری تغییر وظایف و ساختار خانه های سلامت است

برنامه مدیریت شهری تغییر وظایف و ساختار خانه های سلامت است

رئیس کمیته سلامت شورای شهر با تاکید بر لزوم جلوگیری از موازی کاری در ارائه خدمات بهداشتی خانه های سلامت گفت: شورای پنجم و شهرداری برای ساختار خانه های سلامت سراهای محله برنامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناهید خداکرمی  با اشاره به اینکه فلسفه فعالیت شهرداری در حوزه سلامت براساس شرح وظایف قانون شهرداری هاست، گفت: بخشی از فعالیت های خانه های سلامت شهرداری باحوزه بهداشت مرتبط است اما برخی خدماتی که در خانه های سلامت ارائه می شود با خدمات وزارت بهداشت موازی است و اثربخشی کافی را ندارد.

وی با تاکید بر اینکه شورای پنجم و شهرداری برای ساختار خانه های سلامت سراهای محله برنامه دارد، تصریح کرد: تلاش می کنیم بخشی از خدمات حوزه بهداشت در خانه های سلامت به صورت هدفمند، ارائه شود.
این عضو کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر افزود: وزارت بهداشت می تواند خدمات بهداشت حاشیه تهران را به شهرداری محول کند و در ارائه خدمات سلامت به مردم در این مناطق هم افزایی ایجاد شود.

به گفته وی خانه های سلامت باید به مسائل زیربنایی و پایه ای سلامت شهروندان ورود پیدا کند که امیدواریم با کمک وزارت بهداشت، وزارت رفاه و وزارت ورزش و جوانان بتوانیم در حوزه های اجتماعی و توانمندسازی زنان و خانواده ها در سراهای محله فعال تر باشیم و بخشی از وظایف دستگاه های دیگر را انجام دهیم و در مسیر هم افزایی به سمت مدیریت یکپارچه شهری قدم برداریم.

کد مطلب 4088683
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها