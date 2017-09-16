پنج مرکز درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی خدمات ارائه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از بازنشستگان تامین اجتماعی، افزود: بیش از ۵۳۰ هزار نفر از جمعیت استان زنجان معادل ۵۰ درصد تحت پوشش بیمه تامین‌اجتماعی هستند و طی سال گذشته ۹۷۸ هزار نفر در این مراکز تحت درمان قرار گفتند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر پنج مرکز درمانی در شهرهای زنجان، ابهر، خرم‌دره و قیدار، همچنین بیمارستان‌های امید ابهر و امام حسین (ع) شهرز نجان با ۲۲۰ تختخواب به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان گفت: طی سال گذشته ۹۸۰ هزار نفر به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۳ هزار مورد بستری بوده و ۱۰ هزار و ۷۰۰ مورد عمل جراحی انجام شده است.

محمدی تاکید کرد: طی سال گذشته ۷ هزار نوزاد در بیمارستان امام حسین (ع) متولد شدند و استقبال از زایمان در آب هم بسیار خوب بوده است و روبه رشد است.

محمدی از احداث درمانگاه در شهرهای ماهنشان، صائین قلعه و هیدج تا پایان امسال خبر داد و گفت: صدور کارت الکترونیکی سلامت و پیگیری نسخه الکترونیک برای مراکز خارج از مراکز درمانی در دستور کاراین سازمان قرار دارد.

محمدی ابراز کرد:صدور کارت الکترونیکی سلامت و پیگیری نسخه الکترونیک برای مراکز خارج از مراکز درمانی در دستور کاراین سازمان قرار دارد.

وی افزود: طی سال گذشته ۷۵ هزار سالمند در قالب طرح تکریم سالمندان بدون نوبت ویزیت شدند و در حوزه تجهیزات نیز ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان تجهیزات و تا سقف ۹.۵ میلیارد تومان دارو و تجهیزات برای مراکز درمانی استان زنجان خریداری شد و درمانگاه شفای ابهر در منطقه محرومی واقع شده است و تک شیفعت و غیر تخصصی بوده و با رایزنی ها و مدیریت انجام شده مجوز دو شیفته شدن و تخصصی بودن این درمانگاه اخذ شده تا خدمات درمانی به مردم تسریع شود.

وی اظهار کرد: در بیمارستان امید ابهر فضای درمانی محدودی داریم و در این میان احداث پلی کلینک ابهردر دستور کار بوده و طی ماه گذشته مجوز صادر شده و امسال کلنگ این پلی کلینیک زده می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان به افزایش تخت های بیمارستانی درمراکز تامین اجتماعی استان زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: طی سالجاری ۲۵ تخت به تخت های بیمارستان امید ابهر اضافه می شود و در حال حاضر پنج مرکز درمانی در شهرهای زنجان، ابهر، خرم‌دره و قیدار، همچنین بیمارستان‌های امید ابهر و امام حسین (ع) با ۲۲۰ تختخواب به بیماران خدمت‌رسانی می‌کنند.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان یاد آورشد: در حال‌حاضر بیمه‌شدگان تامین اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از این سازمان خدمات دریافت می‌کنند و خدمات درمانی در این سازمان به دو صورت درمان مستقیم و غیرمستقیم است که در درمان مستقیم، غیر از بیمه‌شدگان، عموم افراد که بیمه نیستند می‌توانند از خدمات این حوزه درمانی استفاده کنند.

محمدی گفت: در مراکز درمانی تامین اجتماعی جراحی، دندانپزشکی، ارتوپدی و ماما وجود دارد و طرح تکریم سالمندان به خوبی اجرا می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان زنجان تصریح کرد: همه اعمال جراحی و خدمات درمانی در مراکز تحت پوشش تامین اجتماعی برای بیمه‌شدگان سازمان به‌صورت رایگان انجام می‌گیرد و در مراکز درمانی تامین اجتماعی جراحی، دندانپزشکی، ارتوپدی و ماما وجود دارد.