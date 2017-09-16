۲۵ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۴

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی:

ارتقای سواد رسانه‌ای در مواجهه با هجمه‌ فرهنگی دشمن ضروری است

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه دشمن قصد دارد از طریق فناوری و فضای مجازی فرهنگ اسلامی را تضعیف کند، ارتقای سواد رسانه‌ای برای مقابله با این هجمه ها ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر شنبه در آئین آغاز دوره تربیت مربی سواد رسانه ای و فضای مجازی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: حرکت در مسیر توسعه و بهره گیری از فناوری روز، ازجمله اولویت های جمهوری اسلامی است و در این رابطه بایستی با مساله سواد رسانه ای و ارتقای آن توجه ویژه ای معطوف شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: اگر به دنبال آن هستیم که در عرصه فرهنگی دشمن بر ما غالب نشود و فرهنگ غربی خود را به ما تحمیل نکند، باید از سواد و بینش رسانه ای برخوردار باشیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: امروز فضای مجازی و امکانات بسیار زیاد آن به عنوان فرصتی در دست دشمن قرار گرفته تا فرهنگ مورد نظر خود را در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی نهادینه سازی کند و چنانچه می خواهیم از این مساله جلوگیری کنیم باید خود تولیدکننده محتوا و صادرکننده فرهنگ باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر فضای مجازی برای عده ای تبدیل به فضای ترویج بی بند و باری و بی اخلاقی و مباحث نامشروع شده که باید پیش از اثرگذاری اینگونه کارها، برخورد جدی با آن صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: نهادها و دستگاه های فرهنگی کشور در این رابطه وظیفه خطیری برعهده دارند که باید با قاطعیت آن را دنبال کرده و با ترویج فرهنگ بیگانه با تمام توان مقابله کنند، چرا که دشمن در نقشه خود، تضعیف و نابودی بنیان خانواده را هدف قرار داده است.

دری نجف آبادی ادامه داد: از سوی دیگر باید تولید محتوای ترویج کننده فرهنگ ارزشمند دینی و اسلامی در دستور کار سازمان های مسئول و مرتبط قرار گیرد تا بتوانیم از اشاعه بی اخلاقی و بی بند و باری در جامعه جلوگیری کنیم.

