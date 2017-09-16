به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی پیش از ظهر شنبه در آئین آغاز دوره تربیت مربی سواد رسانه ای و فضای مجازی استان مرکزی در اراک اظهار داشت: حرکت در مسیر توسعه و بهره گیری از فناوری روز، ازجمله اولویت های جمهوری اسلامی است و در این رابطه بایستی با مساله سواد رسانه ای و ارتقای آن توجه ویژه ای معطوف شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: اگر به دنبال آن هستیم که در عرصه فرهنگی دشمن بر ما غالب نشود و فرهنگ غربی خود را به ما تحمیل نکند، باید از سواد و بینش رسانه ای برخوردار باشیم.

دری نجف آبادی بیان کرد: امروز فضای مجازی و امکانات بسیار زیاد آن به عنوان فرصتی در دست دشمن قرار گرفته تا فرهنگ مورد نظر خود را در کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسلامی نهادینه سازی کند و چنانچه می خواهیم از این مساله جلوگیری کنیم باید خود تولیدکننده محتوا و صادرکننده فرهنگ باشیم.

وی خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر فضای مجازی برای عده ای تبدیل به فضای ترویج بی بند و باری و بی اخلاقی و مباحث نامشروع شده که باید پیش از اثرگذاری اینگونه کارها، برخورد جدی با آن صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تصریح کرد: نهادها و دستگاه های فرهنگی کشور در این رابطه وظیفه خطیری برعهده دارند که باید با قاطعیت آن را دنبال کرده و با ترویج فرهنگ بیگانه با تمام توان مقابله کنند، چرا که دشمن در نقشه خود، تضعیف و نابودی بنیان خانواده را هدف قرار داده است.

دری نجف آبادی ادامه داد: از سوی دیگر باید تولید محتوای ترویج کننده فرهنگ ارزشمند دینی و اسلامی در دستور کار سازمان های مسئول و مرتبط قرار گیرد تا بتوانیم از اشاعه بی اخلاقی و بی بند و باری در جامعه جلوگیری کنیم.