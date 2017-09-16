مبلغان دینی امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی دشتکی ظهر شنبه در همایش «طلایه‌داران تبلیغ» در همدان با بیان اینکه جهان فعلی به جهان الکترونیک و جهان هوشمند تبدیل شده است، گفت: مقام معظم رهبری در این فضای هوشمند با درایت و هوشمندی واقعی جهان اسلام را تدبیر می‌کنند و همین امر موجب اعتراف دشمن به اقتدار ایران و سعادت‌بخش بودن نظام اسلامی شده است.

وی از اولویت‌های تبلیغی را موضوع ولایت برشمرد و بابیان اینکه مبلغان باید از فرصت‌های تبلیغی در راستای افزایش بصیریت جامعه استفاده کنند، افزود: ضرورت ایجاد بصیرت در زمان کنونی از زمان پیامبر(ص) نیز بیشتر است.

بصیرت افزایی با محوریت امام، ولایت و ولی زمان

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه یکی از اولویت‌ها؛ بصیرت افزایی با محوریت امام، ولایت و ولی زمان است، گفت: مبلغان باید به این امر توجه کنند.

وی در ادامه بااشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت تولید و اشتغال مطرح است و باید آن را به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل و براساس مبانی قرآن و عترت آن را در جامعه مفهوم‌سازی کرد، گفت: گفتمان‌سازی از دیگر راه‌های نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی در جامعه است که باید به عمل تبدیل شود.

دشمن برای مسائل اجتماعی کشور کیسه دوخته است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان مسائل اجتماعی و سلامت اجتماعی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های تبلیغی در ایام محرم و صفر برشمرد و گفت: دشمن برای مسائل اجتماعی کشور کیسه دوخته و از رهگذر آسیب‌های اجتماعی به دنبال تحقق اهداف خود است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه هدف امام حسین(ع) و قیام عاشورا امر به معروف و نهی از منکر بود و مبلغان باید با هنرمندی خود این امر را به امور روزمره مردم تبدیل کنند، عنوان کرد: مبلغان باید امر به معروف و نهی از منکر را با محوریت سبک‌ زندگی اسلامی در جامعه نهادینه کنند.

وی با بیان اینکه مبلغان باید داشته‌های علمی خود را با استفاده از هنر مخاطب‌شناسی و جامعه‌شناسی در راستای نهادینه کردن سلامت اجتماعی در اختیار جامعه قرار دهند، گفت: پیام محرم باید به صورت عمومی به دشمن مخابره شود.

محرم و صفر فرصت بسیار مغتنمی برای خودسازی طلاب است

مدیر حوزه‌های علمیه استان همدان نیز بابیان اینکه محرم و صفر فرصت بسیار مغتنمی برای خودسازی طلاب است، گفت: طلاب در حد خود مسئول دین مردم هستند و باید برای تقویت اعتقادات مردم تلاش کنند

آیت الله سیدمصطفی موسوی اصفهانی بابیان اینکه زمانیکه مردم به وهابیت گرایش پیدا می‌کنند تن ما باید بلرزد، گفت: باید در زمینه مقابله با وهابیت، بهاییت و مسیحیت مطالعه و تبلیغ جدی صورت گیرد.

وی خطاب به مبلغان با بیان اینکه اگر به نیت اداره زندگی وارد طلبگی شده‌ایم راه را اشتباه آمده‌ایم، گفت: باید دین را به خوبی یاد بگیریم و آن را در جامعه تبیین کنیم، تا دچار تقصیر و قصور نشویم.

آیت الله موسوی اصفهانی با بیان اینکه این فرصت نباید به بطالت بگذرد، عنوان کرد: طلاب باید از کوچکترین فرصت عمر خود برای مطالعه و رفع شبهات دینی مردم استفاده و به تقویت اعتقادات مردم توجه کنند.

مدیر حوزه‌های علمیه استان همدان با بیان اینکه سختی و مشقت طلبه را آبدیده و مهیای خدمت خالصانه می‌کند، اظهار داشت: روحانیون و طلاب باید به صورت جدی پیگیر فرمایشات رهبر انقلاب بوده و وقت‌شناس باشند.