کولاکوویچ: فردا روز بزرگی برای والیبال ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون والیبال، ایگور کولاکوویچ بعد از پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر ژاپن در نشست خبری این مسابقه افزود: انتظار یک بازی سخت برابر ژاپن را داشتیم چون همیشه کمی زمان می‌برد تا با شرایط بازی مقابل این تیم هماهنگ شویم.

وی با بیان اینکه تیم ژاپن امروز در دفاع خیلی خوب کار کرد، گفت: این تیم به خوبی در زمین خودشان توپ‌ها را کنترل می‌کرد؛ به همین دلیل بازی در ژاپن همیشه دشوار است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران ادامه داد: من وقتی سرمربی صربستان هم بودم، تجربه مشابهی را داشتم که ست اول مقابل ژاپن به سختی پیش می‌رفت و طول می‌کشید تا به روند بازی عادت کنیم. امروز هم همینطور بود. اما همانطور که معروف هم گفت سه ست بعدی خوب پیش رفتیم.

کولاکوویچ با بیان اینکه خوشحالم که بازیکنانم با جدیت به بازی ادامه دادند، گفت: رقابت برابر میزبان اصلا آسان نیست. فردا برای ایران روز بزرگی است و تمام تلاشمان را می کنیم که مدال کسب کنیم. اگر امروز پیروز نمی‌شدیم همه چیز برای ایران سخت و پیچیده می‌شد.

مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ مردان جهان فردا (یکشنبه) با برگزاری سه دیدار به پایان می رسد که تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۰ و ۱۰ دقیقه به وقت تهران در آخرین مسابقه خود به مصاف فرانسه می رود.